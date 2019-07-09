內地客吉澳露營　教同胞捉海膽鮑魚即煮即食　港網民轟：生態災難

不少內地客愛到港露營，惟有人不守規則反變破壞，令港人反感。有內地客日前到吉澳鴨洲露營，事後在內地網狂曬沙灘抓穫激多海鮮的照片，稱「收穫滿滿」、「連續兩天海鮮大餐」。有關遊記傳至香港引起批評，除或涉非法露營外，他們怒抓海洋生物網上曬命的行為，令港人擔心引起大量內地客跟風，「香港海鮮好快絕種」。

內地客分享抓海鮮收穫滿滿，引來香港網民狂轟。（內地網 「美篇」）

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涉事的內地客在內地網站「美篇」上載有關遊記，稱在周六（7日）一行十人到訪港生態勝地吉澳及鴨洲，大讚該處「是香港生態旅遊勝地，可遠眺深圳鹽田貨櫃碼頭」，其後重點介紹行程重頭戲「抓海鮮」，稱一行人在「無人海灣沙灘露營，抓海膽、海螺、螃蟹、將軍鮑，收穫滿滿，連續兩天都是海鮮大餐」。

有圖有真相，撰文內地客上載大量抓穫的海鮮照片，可見他們確如其所言收穫滿滿，鮑魚、青口、螃蟹、螺肉等，均以一盤盤計，識歎的他們更是在現場即煮即食，在紮營區附近的夜空慢慢享受。

內地客的遊記分享，引起不少內地網民大讚。（內地網 「美篇」）

內地網民讚歎他們的好介紹，香港人卻看到眼火爆，不少人怒轟他們的行為根本是對當地的生態大災難，「海裏的生物遲早被你們吃光吃凈，斷子斷孫」、「畀佢哋吹一吹，香港嘅海鮮好快絕種」，更戲稱內地客「所到之處，寸草不生」，直指擔心這則分享被廣傳引起內地客湧港捉海鮮，嚴重危害生態。

其實據漁護署資料，香港郊野公園設有41個露營地點，但卻沒有包括他們大讚的吉澳及鴨洲，按《郊野公園及特別地區規例》，任何人士未經批准不得在郊野公園或特別地區露營、建立帳幕或臨時遮蔽處，違例者最高可被罰款2000港元及監禁3個月。