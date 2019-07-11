泰國養殖場宰200公斤重母豬　肚中發現兩顆價值逾500萬「豬砂」

養豬發達殊不簡單，但有人就養到唔小心發達。泰國一個養殖場的老闆，日前宰殺一隻重達200公斤的母豬時，竟在牠的肚子裏發現兩顆佈滿毛髮的「蛋」，約2公斤重。養殖場人員將異物拿去晒太陽，飄出陣陣草青味，他們上網一查才發現這是珍貴藥材「豬砂」，價值不菲，過往春武里府曾發現「豬砂」，售價高達2000萬泰銖（約511萬港元）。而老闆打算賣出後賺到的錢用來擴張之餘，還會分給員工。

泰國有養殖場在母豬肚內發現「毛蛋」，原來是珍貴藥材。(sanook影片截圖）

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泰國南奔府澤洪縣的43歲養殖場老闆察隆薩（Chalongsak Wongsuwatta）和家人從事養豬業逾10年，目前養了200多隻豬。本月7日，他們宰了一頭養了7年多的母豬，在牠的肚中發現兩顆充滿長毛的「蛋」。一塊長20厘米、一塊長10厘米，共約2公斤重。

職員們不清楚兩顆「蛋」是什麼，清洗後拿去晒太陽，發現會飄出陣陣青草味，就上網查個究竟，發現原來是一種叫「豬砂」的珍貴藥材，春武裡府曾發現類似的豬砂，當時每塊以2000萬泰銖（約511萬港元）賣出。察隆薩指這還是他首次親眼見到豬砂，如果有人收購，他樂意轉讓，而得來的錢打算用於擴大投資，以及分給員工。

養殖場的人非常興奮，拿起豬砂不停嗅。(sanook影片截圖）

察隆薩透露，發現豬砂的母豬重200多公斤，已經生產過9次，誕下的豬仔多達120隻，是養殖場最老的母豬，而且很健康。村長就指，他已經53歲，但還是第一次見到豬砂，村民們已養了豬好幾代，但都未曾有人發現豬砂，大讚察隆薩好運。

豬砂是名貴藥材，是豬膽囊、膽等內臟器中的結石，由於形成時間長，但豬的養殖時間短，所以很少被發現。有指豬砂的藥效類似牛黃，可以用於清熱、解毒、化痰、定驚。

（綜合）