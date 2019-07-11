土瓜灣鐵絲網內驚現垃圾山丘　貼滿內地團標籤　網民嘲諷：有進步

土瓜灣內地團的滋擾問題，一向深受街坊困擾，最近有網民於facebook上載相片，表示目擊一班內地團遊客路經土瓜灣一大街，於轉角的鐵絲網前停留一段時間後就離開了。樓主其後發現鐵絲網後的空地全是垃圾，鐵欄亦貼滿旅行團貼紙，不少網民對此非常無奈，揶揄：「真係好有手尾。」

樓主目擊一班內地團遊客路經土瓜灣一大街，但他們於轉角的鐵絲網前停留一段時間後就離開了。（fb群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」圖片）

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該網民於fb群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」發布相片，表示近日路經土瓜灣一段十字路口的位置，碰巧有一群約60人的內地團亦經過此地，他們在街角的鐵絲網位置停留，幾乎擠得水洩不通，幸好當時沒有街坊經過該位置，而內地團不久後就離開了。

鐵絲網後的範圍充斥大量膠樽及膠袋等垃圾，而鐵絲網上更有不同旅行團名字的貼紙。（fb群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」圖片）

樓主本來以為他們非常守規矩，沒有周地亂拋垃圾，但發現鐵絲網內的範圍有垃圾，而鐵絲網上更有不同旅行團名字的貼紙，相中可見該位置其實是大廈範圍，但就充斥大量膠樽及膠袋等垃圾，混亂不堪。

不少網民挪揄遊客「有進步」

不少網民揶揄遊客「有進步」，更表示大感無奈，「唔會周街掉，但會掉到一地都係」、「貼到通街貼紙，煙頭周街掉，垃圾又通街掉」、「進步咗㗎啦」、「次次見到佢哋都好嘈」。

（fb群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」）