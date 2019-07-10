哈爾濱馬拉松未開賽已遭大媽搶光物資　主辦單位：她們以為免費派

內地不時有大媽缺德行為的新聞，近日哈爾濱一場馬拉松比賽就幾乎被大媽搶走物資，幾乎影響一眾參賽跑手。日前於哈爾濱舉行的一場城市馬拉松賽事中，一群大媽路經補給站時看到水及食物等物資，竟以為是免費贈送的商品，一擁上前狂搶物資，工作人員阻止亦無用，只能無奈怒批：「看看這些阿姨們的質素！」

哈爾濱前日舉行街頭馬拉松賽事，吸引大批選手，惟有途經大媽竟於未開賽前搶走補給站物資。（北京時間圖片）

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哈爾濱一個廣場前日（8日）舉行了一場名為「哈爾濱城市樂跑賽」的馬拉松，賽事路線橫跨多條街道，主辦單位於中間設置不同的補給站，為選手提供水及運動飲品等補充體力。

不過比賽仍未開始時，一群徒步到場的大媽大叔行經補給站時看到物資，以為現場有免費送水的活動，竟一湧而上狂搶飲用水，將站內的物資一掃而空，只剩下亂七八糟的包裝和垃圾。工作人員看到物資被搶時曾嘗試制止，惟對方人多勢眾，根本無人理會勸告，只能拍下影片，於鏡頭旁邊無奈稱：「看看這些阿姨們的素質！」

主辦單位事後表示，現場甚麼人也有，難以避免事件發生，「比賽場地是開放式的，甚麼樣的人群都有」，搶水事件最終並無影響賽事舉行，惟這小插曲令工作人員「有點不愉快」。

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搶水事件最終並無影響賽事舉行，惟工作人員直言感到「有點不愉快」。（北京時間截圖）

主辦單位事後表示，由於場地屬開放式，難以避免非參賽者進入補給站。（北京時間截圖）

片段上載至微博後引起內地網民熱議，不少人狠批涉事大媽大叔缺德，「別看公交地鐵上挺弱的，搶起東西來是真的強」、「就那麼一代人，素質賊差，是非不分」、「如果沒搶上還會罵你，說你準備得少，就是這麼現實」。

亦有人揶揄稱，只要沒有標價，大媽都會以為是免費的，「還好路邊的房子明碼標價，不然以為免費送呢」、「不是缺錢缺水的問題，是做人起碼的良知素質問題，給孩子們做出甚麼榜樣呢」。

（綜合）