九龍灣連儂牆跆拳黑帶男遭打13拳不還手　《一拳超人》情節應驗？

本港各區近日出現「連儂牆」讓巿民寫上句子，獲大量巿民響應，但亦不時有反對者擅自「拆牆」，期間推撞甚至毆打義工。今日凌晨有中年男子在九龍灣連儂牆鬧事打傷2人，一名穿藍衣男子被狂毆13拳而沒有還手，一度被打至倒地。 中年漢暴行惹起網民激憤，電台節目主持人潘小濤在facebook專頁貼出藍衣人朋友的私訊，透露傷者是跆拳道黑帶，已習泰拳2年。有網民獲知藍衣人是跆拳道高手後，形容是應驗漫畫《一拳超人》的部分情節，可惜結局卻與漫畫相反。

跆拳高手堅決打不還手，網民睇到好心痛！

被灰衣男拳打13拳，藍衣男雖是跆拳道黑帶仍決不還手，最終打人者被捕。（網上影片截圖）

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超人氣日本漫畫《一拳超人》備受香港讀者歡迎，故事主角埼玉修練成過於強大的英雄，卻也因此禿了頭。面對怪人決戰，埼玉往往是一拳就能解決，因而令他在沒有對手下感到乏味。其中第《116》回故事談及，埼玉參加武林大會期間，因冒認身份被揭發而離開會場，詎料現場出現怪人突襲，比賽冠軍亦被怪人打倒。

埼玉在最後關頭現身，另一名比賽對手變成強大怪人，不斷向埼玉出招，埼玉卻打不還手，中了多項絕招。正當怪人自鳴得意之際，卻被埼玉一拳打敗，原來埼玉一直苦思對方是誰，最終仍是記不起來。

漫畫主角埼玉是過於強大的職業英雄，卻因打遍怪人無敵手而感到沒趣。（《一拳超人》動畫截圖）

逐格睇漫畫同現實有幾似！ ↓↓↓↓

就這次的暴力事件，網民稱漫畫故事激勵人心，紛紛稱希望現實中可以如埼玉一樣打敗使用暴力的壞人，又認為絕不應「企定定」讓人狂打，「最少都避打，頭部中拳後果可以好嚴重」。有網民則表示，如果見到街頭暴力，應立即挺身而出合力阻止，「無論乜嘢事都好，睇住一方捱打，大家一齊幫手制止，減低傷害」。

警方表示，今日凌晨零時46分接獲一宗襲擊傷人案，現場位於牛頭角道77號對開天橋底，警方在案件中拘46歲姓黃男子，他涉嫌「襲擊導致他人身體實際傷害」被帶署。事件中有2人受傷，其中65歲姓李男子面部受傷，36歲姓麥男子的嘴及手受傷，均送往聯合醫院治理，案件由秀茂坪警區刑事部跟進。