台少女憂懷孕向「順風婦產科」pm求解　小編一句神回網民笑爆

大家有在生活上被名字誤導過的經驗嗎？就像老婆餅裏面沒有老婆、太陽餅裏面沒有太陽一樣，婦產科也不一定表示就有看診的功能啊～然而近日有位台灣女網友因為擔心自己懷孕，連忙私訊粉絲專頁《順風婦產科》求診，不過卻馬上遭到粉專小編一句話K.O.！

圖片來源：Facebook@《順風婦產科》

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難道婦科相關問題私訊婦產科錯了嗎？這位大大，在你詢問之前，若先看一下粉專內容的話…

圖片來源：Facebook@《順風婦產科》

就會發現根本和婦產科一點關係都沒有，此婦產科非彼婦產科啊啊啊

「真的快笑死XDDD」、「問她『我看起來像驗孕棒嗎？？？』」、「真的以為是婦產科了」、「這個笑死，居然有人問診哈哈哈哈哈哈哈哈」、「笑死真的當作婦產科」、「他可能太年輕，沒看過順風婦產科，以為這裏的是婦產科」

《順風婦產科》劇照

為了讓所有人都能進入狀況，容許本編小小介紹一下，上面提到的《順風婦產科》其實是一部於1998到2000年間在韓國熱播、並以婦產科生活為背景的長篇情境喜劇。雖然距今已間隔10多年，但這部戲劇作品仍在許多人心中留下深刻回憶，而《順風婦產科》粉絲專頁顧名思義也會定期分享劇中經典片段，但這位擔心自己懷孕的網友估計是沒接觸過這部作品所以才有所誤會！

韓劇《順風婦產科》是許多人心目中的經典回憶。（圖片來源：Facebook@NAVER）

雖然現實中沒有這麼一間婦產科，不過有少數網友也提到，其實台中以前真的有一間診所命名為「順風婦產科」，但現已改名，另外一間產後護理之家也巧合取了雷同的名稱。（點圖放大▼）

沒想到明顯看起來根本不是婦產科的粉專還是會有人來求診，因此粉專《順風婦產科》的小編後來也發文澄清，要大家別再誤會啦～不過這樣看下來，會有人問診其實也讓本編挺納悶的，因為同樣是粉專，最下面粉絲團的大頭貼如此不正經，如果真的有在看診也是需要多加考慮一下啊…

圖片來源：Facebook@《順風婦產科》

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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