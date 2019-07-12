「山寨米奇」突襲中環IFC天橋　日本遊客影相被索錢：香港變到咁

中環海濱近日出現「山寨米奇」，遊客一影相即被收錢。有網民日前在facebook發文，指最近帶日本友人到中環一帶遊玩，在國際金融中心（IFC）對開天橋遇到一位戴上翻版米奇頭套的人士，友人覺得好笑故將「老翻米奇」拍下，未料對方即上前收錢，友人無奈交出20元，並感嘆「乜香港原來變到咁」。

網民發文稱有日本朋友將「老翻米奇」拍下，對方即上前收錢，友人被迫交出20元。（fb「on9仔女同盟會 (on9限定)」圖片）



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有網民日前在facebook群組「on9仔女同盟會 (on9限定)」發帖，指最近有位日本朋友來香港遊玩，有日帶他到中環一帶觀光，途徑IFC對開天橋時，看到一名戴翻版米奇老鼠頭套、全身穿着舊色制服的人士，「佢見到老翻米奇好搞笑，咪影咗張相」，事後「米奇」即除下頭套，並要求他們付錢。

樓主當時心知不妙，欲拉走友人，但他以為是香港規矩，唯有乖乖交出20元，當樓主向他解釋後感嘆：「乜香港原來變到咁！」樓主批評「呢啲咪仲影衰旅遊業」，有損香港形象。

不少網民指「米奇」經常在尖沙嘴及中環海濱出沒。（fb「on9仔女同盟會 (on9限定)」圖片）

帖文引起網上熱議，不少網民指「米奇」經常在尖沙嘴及中環海濱出沒「乞錢」，多數是星期六出現，還遇過「馬騮精」和「蜘蛛俠」。有人說「米奇」假扮得毫無誠意，「中咗輻射咁」、「咁醜樣」、「一睇就知係淘寶貨」。有網民認為「其實幾廿度着到咁，都係為錢先同你影相姐，唔通為興趣咩」。