馬鞍山友稱八達通自爆　身份證都辣凹　網民質疑：放喺尿袋附近？

雖說世事無奇不有，但八達通真的會自爆嗎？有網民在facebook群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」貼圖，聲稱身上的八達通竟然自爆！其上載的相片顯示，一張八達通卡近邊緣位置出現如煙頭大小的燒焦痕迹，而跟它貼在一起的身份證也受高溫影響而凹陷，非常誇張。網民看到相片都嘖嘖稱奇，稱「第一次聽」、「嘩，爆達通」。有人質疑事件可能不是八達通自爆，而是由其他因素導致，追問「係咪有尿袋擺喺附近呀？」。《香港01》正向八達通有限公司作出查詢，現正等候回覆。

樓主表示自己放在身上的八達通竟然在不明情況下自爆，可見近右上方的位置有一燒焦的圓形部分，猶如被煙頭燙過。（fb群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」圖片）

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該名網民於fb群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」發布相片，表示自己放在身上的八達通竟然在不明情況下自爆。相中可見，八達通近右上方的位置有部分燒焦了，猶如被煙頭燙過。

跟八達通放在一起的身份證亦遭殃，樓主名字的第2及3個字中間受熱力影響而有少許凹陷。看到如此情況，樓主大惑不解：「請問大家有冇聽過八達通卡會自爆或一邊張chip會燒焦？」

不少網民表示第一次見，稱非常驚奇↓↓

不少網民認為整件事不可思議，又研究「謎之自爆原因」。部分網民笑言：「你拎上電磁爐煎？」、「02事件，快打上恐怖熱線！」、「你有冇畀電電過？可能有超能力喎。」、「八達通爆炸omg」。

樓主解釋自己當時並無使用充電器或其他電子產品，又指八達通其實事後亦能正常使用，所以最後也沒多理會。

入境署回覆《香港01》指，根據入境署網站資料顯示，如任何人的身份證若已遺失、毀滅、損壞或污損，必須在14天內向人事登記辦事處補領新證。

《香港01》向八達通有限公司作出查詢，現正等候回覆。

（fb群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」）