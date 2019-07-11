惡鄰被投訴養狗窗貼貞子相報復　港男轟嚇老人家　投訴兩年好無助

鄰里之間「朝見口晚見面」，好來好去就最好。有居於屯門悅湖山莊的網民周一（8日）於facebook發文，指鄰居於窗戶貼上日本恐怖片主角「貞子」怒目而視的相片對正其窗戶，懷疑鄰居報復其家人曾投訴對方養狗的事。網民稱家中長輩大感不安，曾向管理處要求跟進兩年也無結果，感到非常無助，只好向網民求救。 《香港01》記者就事件向悅湖山莊管理處查詢，正等候回覆；該屋苑法團主席兼當區區議員張恒輝表示將了解事件，如發生嚴重滋擾情況，法團將考慮向相關住戶發律師信。

有網民稱鄰居疑不滿被投訴飼養寵物，於窗戶貼出貞子相片報復，令其家人感到不安。（fb群組「悅湖山莊之友」圖片）

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這名無助網民周一（8日）於fb群組「悅湖山莊之友」發文，表示與家人居於屯門悅湖山莊4座一單位，家中長輩曾投訴隔壁單位的鄰居養狗，懷疑對方得知後感不滿，遂向着其單位窗戶玻璃貼上貞子怒瞪的相片報復，直指其行為如「恐嚇老人家」。

從樓主上載的相片可見，鄰居於窗邊貼上一張黑白色相片，相中女子面目猙獰，瞪着樓主家的方向，猶如電影中的貞子角色，非常嚇人。樓主稱，貼相的鄰居疑為一名孕婦，指對方兩年前起已開始飼養貓狗，「佢話暫托，幾個月後多隻貓，再幾個月又多隻貓」，又指鄰居曾讓貓隻走出走廊玩耍，「嚇親老人家」。

樓主形容涉事鄰居的行為如「恐嚇老人家」，大呻求助無門。（fb群組「悅湖山莊之友」截圖）

樓主其後再貼出相片，指鄰居將貞子相片貼於一件衣服上掛於窗邊，質疑對方有「睇住個post」，才以另一方法避開法律責任。他稱自己一直向管理處投訴，指管理處已向涉事鄰居發信，亦正等候法團「畀錢出律師信」，但情況至今未有改善，大呻求助無援：「冇人幫到我。到底法團與某啲業主之間……我真係唔識講。」故只好向網民求救。

《香港01》記者就事件向悅湖山莊管理處查詢事件，正等候回覆。至於身兼悅湖山莊法團主席的當區區議員張恒輝受訪時表示，得知有關事件，將會根據證據確認是否出現滋擾情況再作跟進。

他指出，屋苑的大廈公契規定不准養狗，而近年住戶違規養狗情況愈見嚴重，承認難以「一刀切」解決問題。他稱管理處一直按公契處理問題，向相關住戶口頭及發信警告；而法團亦會就嚴重的違規或滋擾個案考慮向相關住戶發律師信跟進。

樓主其後再貼出相片，指鄰居將貞子相片貼於一件衣服上掛於窗邊，質疑對方以該方法「走法律罅」。（fb群組「悅湖山莊之友」圖片）

網民看過樓主的相片都議論紛紛，有人批評貼出相片的居民行為相當缺德，「咁樣貼張咁恐怖嘅poster，真係好過份，做街坊嘅你好我好，點解搞到神憎鬼厭呢！」，「損人不利己的行為，他自家窗外常掛『人頭』，也不吉利呀」，「被投訴唔自律下，還要惡意相向，此人真係太過份」。

有人則為樓主提供建議，「可以先報警備案，再民事申請禁制令」，「掛塊大鏡喺窗口等佢自己日日睇返」，而樓主則堅持以合法方法跟進事件，「我仲要做榜樣畀小朋友睇，我哋將來社會取決於我哋點處理」，又鼓勵其他街坊遇上不平事要據理力爭，「唔好怕惡勢力，要講出嚟，唔好畀人溫水煮蛙。要理直氣壯，希望大家都要為真理、公義、為大家應得嘅權利而爭取」。