【驚安之殿堂】小心計令人失去理智　唐吉訶德引人爆買有原因

港人遊日必到的日本大型連鎖雜貨店「驚安之殿堂」（DonDonDonki／驚安の殿堂／唐吉訶德），香港首間分店於尖沙咀美麗華商場今早（12日）正式開幕，吸引大批市民排隊等候入內掃貨。「驚安之殿堂」主打24小時營業，貨品售價「極度便宜」，而且店面極其浮誇，顧客或許會感到在雜亂無章的貨架中遊走，而這份彷彿置身迷宮尋寶的刺激感，正正是「驚安之殿堂」吸引客人爆買的致勝之道。

「驚安之殿堂」唐吉訶德的銷售策略與眾不同。（資料圖片）

1. 壓縮陳列

一般商店陳列貨品的方法是「商品顯眼、容易拿、容易買」，惟驚安之殿堂反其道而行，主打「商品不顯眼、不易拿、不易買」，把店內的貨品堆得如山般高，貨架與貨架之間只留一條窄走廊，讓客人有身處迷宮的感覺，尋找貨物如尋寶，令人逛上癮。

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2. 精準擺放貨品

除了有名的壓縮陳列法外，店舖會根據人的高度擺放適合的貨品，將醒目的貨品放置在人的視線範圍內。此外，店舖亦會根據年齡層調整貨架高度，如小孩被抱時、被放下時的高度。你亦可發現，在出名的商品旁，經常會放置可賺取巨大毛利的自家品牌產品。

色彩繽紛的活力標語是驚安之殿堂的店內特色。（網上圖片）

3. 浮誇的店面

驚安之殿堂其中一個賣點是醒目的宣傳標語，擠逼的店內充滿大量手寫宣傳板，醒目又顯眼，每塊宣傳板獨一無二，讓客人有親切感外，同時令商品更吸引。

香港首間分店於尖沙咀美麗華商場，現場情況 ↓↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

驚安之殿堂總店位於東京中目黑，現於日本國內共有超過160家分店。（網上圖片）

4. 24小時的娛樂

24小時不打烊營業，發掘不同的消費者，成功鎖定完全不同的客戶群。驚安之殿堂敢於在夜晚出售人們不需要的東西，把購物轉化成一種娛樂，當客人在貨架中尋找產品，不自覺被這種尋寶感和不理解的事物所吸引。