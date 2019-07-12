【侏羅紀再現？】美國暴龍賽跑片段引網民笑爆　狂奔畫面超治癒

在外國爆受歡迎的暴龍裝，原來除用來大整蠱，更可變成運動服裝！最近美國華盛頓就在馬場舉行一場「暴龍賽跑」，各個參賽者穿上相同的暴龍裝跑400米，畫面猶如《侏羅紀公園》的恐龍狂奔，非常爆笑。不少網民更指牠們的頭部不斷東歪西倒，令整件事更趣怪兼治癒。

主辨方Triguard Pest Control在當地時間今月7日舉行第三屆「暴龍賽跑」，他們每年亦會於華盛頓的馬場「Emerald Downs」舉辦賽事。（「Emerald Downs」fb片段）

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主辨方Triguard Pest Control在當地時間本月7日舉行第三屆「暴龍賽跑」，他們每年都會於華盛頓的馬場「Emerald Downs」舉辦賽事。參加者必需穿着暴龍裝，並用最快速度跑400米，今年冠軍就由一隻名叫「Regular Unleaded」的暴龍奪得。

主辨方Triguard Pest Control在當地時間今月7日舉行第三屆「暴龍賽跑」，他們每年亦會於華盛頓的馬場「Emerald Downs」舉辦賽事。（「Emerald Downs」fb片段）

主辨方Triguard Pest Control在當地時間今月7日舉行第三屆「暴龍賽跑」，他們每年亦會於華盛頓的馬場「Emerald Downs」舉辦賽事。（「Emerald Downs」fb片段）

+ 5 + 4 + 3

有觀眾當時更拍得精彩片段，可見整群約30隻的「暴龍」在草地奔跑，猶如電影《侏羅紀公園》的恐龍衝出來的畫面。但因為跑步時產成的風向令暴龍裝的頭不斷東歪西倒，有時又會向上拗，張開嘴巴幾乎流口水的樣子令不少人感到爆笑。

片段至今獲240萬人次觀看，網民亦大讚超治癒，「我已經重播8次！完全停不下來」、「我想參加這個比賽」、「他們的頭是發生甚麼事」、「笑到肚痛了」。\

（英國每日郵報、Twitter）