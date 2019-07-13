台女打卡紀念親自下廚　鸚鵡亂入攝鏡　網民笑爆：加餸啦

現在手機拍攝畫質好，很多人都會用照片來記錄生活，有位網友就在爆廢公社分享，自己下廚做菜，看到上桌的菜餚覺得很有成就感想拍照留念，沒想到下一秒媽媽養的鸚鵡直接一腳踩入其中一道菜，讓她氣得直呼「我媽的鳥到底在衝沙X啦！！！我真的會瘋掉」還表示因為她是相機連拍，正在拍的同時鸚鵡突然瞬間移動，讓她連阻止都來不及...

有位網友就在爆廢公社分享，自己下廚做菜，看到上桌的菜餚覺得很有成就感想拍照留念，沒想到下一秒媽媽養的鸚鵡直接一腳踩入其中一道菜（Facebook@爆廢公社）

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看來鸚鵡天生自帶尋找焦點的能力啊A__A（即睇網民留言▼）

時機這麼剛好…是不是想入菜？（大誤）（即睇網民留言▼）

但也有人認為，鳥菜合一融合得很完美啊XD（即睇網民留言▼）

雖然我們常常說「動物是人類的好朋友」，不過原PO的情況也讓很多人心有戚戚焉，寵物一開始養好好的，到後來都會直接騎到主人頭上呢ˊ_>ˋ（即睇網民留言▼）

寵物一開始養好好的，到後來都會直接騎到主人頭上▼

好的我們期待下一張可能就是「主菜」的部分了喂！看家家都有如此貪吃的鸚鵡，原PO有沒有覺得欣慰一點了XD

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