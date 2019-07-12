男友要求閉眼30秒　台女突被公主抱好心動　睜開眼發現真相超崩潰

公主抱是不少愛情劇的必備情節，往往令觀眾們留下幻想。一名台女近日於討論區分享，指男友到其住處時，無故要求她閉上眼等待30秒，期間突然以公主抱方式抱起她，令她心如鹿撞。當她以為對方在營造浪漫氣氛或準備送上禮物時，不料男友竟將她放下來，她一睜開眼便看到真相，甜蜜幻想頓時消失，更笑言男友事後要「跪主機板」認錯。

台女早前突然被男友公主抱，後來才知對方另有目的，感到非常崩潰。（《愛情的溫度》劇照）

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該名台女昨日於「Dcard」討論區發文，稱近日搬家正在整理房間，原本放於抽屜內的體重計和其他雜物被隨便放在一個顯眼的位置。剛好男友到訪找她食飯，兩人閒聊幾句後，男友突然開玩笑，要求她閉上眼睛30秒，「我們平常就是會互相整對方的無聊情侶，我就不疑有詐，照辦就是了」。

沒想到台女一閉上眼，男友「突然就把我公主抱」，當時她非常心動，以為自己成為了偶像劇主角，心裏暗暗想着男友可能想給她驚喜或要送上禮物，幻想出許多浪漫情節。

台女最初以為男友要送上禮物或是準備了浪漫驚喜，一度非常心動。（《藍海傳說》劇照）

但過了一會男友將台女放下，她「隱約感覺踩到一個東西」，但當刻仍在甜蜜幻想之中，故沒有察覺不妥。男友遂叫她睜開眼睛，直接說：「啊原來你XX公斤啊！」這句話直接將台女從幻想中拉出，原來男友公主抱的動作並非任何浪漫舉動，由始至終只想在她未發現下偷偷替她磅重，發現真相的她非常崩潰：「說好的浪漫呢？還我原本的偶像劇情節！」

台女後來才知，男友由始至終只想在她未發現下偷偷替她磅重。（《奇怪的搭檔》劇照）

台女後來解釋，男友的行為沒有不尊重她的意思，「他其實早就知道我的體重了哦」，強調事件只是兩人之間的小情趣，又笑言「只不過他現在好像還在跪主機板就是了」。

事件令網民紛紛笑翻，有人指兩人的互動「好可愛」，有人則稱如因這事就分手，「這段感情就太脆弱囉」；亦有人建議樓主應以其他方法「懲罰」男友，「不懷舊一下跪算盤嗎」、「聽說樂高比較痛」。

（「Dcard」討論區）