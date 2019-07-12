台男網購收皺皮卡比獸　以為中伏引網民笑爆　最後發現原來係...

越來越多人喜歡在網路購物，不過有時收到商品時，根本和圖片有落差……一名男網友在爆廢公社公開版分享一張照片，並表示從蝦皮購買了一隻《精靈寶可夢》中的卡比獸玩偶，沒想到收到實物後，卡比獸皺巴巴的模樣，讓他傻眼直呼：「是不是還要先泡水發過……逐漸母湯（意即不行）的卡比獸」

一名男網友在爆廢公社公開版分享一張照片，並表示從蝦皮購買了一隻《精靈寶可夢》中的卡比獸玩偶，沒想到收到實物後，卡比獸皺巴巴的模樣（Facebook@爆廢公社）

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Yes，請先泡水（誤）

有網友敲碗表示，想看泡水過後的卡比獸，而且請記得泡個7749天，澎的才漂亮😝（即睇網民留言▼）

皺．紋．浮．現

這隻卡比獸全身爬滿皺紋.....網友建議，可能需要擦個除皺霜，不然就是去醫美做個拉皮😏（即睇網民留言▼）

公嬤級卡比獸4ni（意即是你）？

皺紋是皮膚老化的產物，真相只有一個👉原PO你484買到老年版的卡比獸🤣（即睇網民留言▼）

卡比「瘦」無誤

也有人表示，這隻真的是卡比瘦RRR～只是餓很久而已.....（即睇網民留言▼）

請善用解壓縮

驚．喜．來．惹！原PO先別失望！等你拆開萬惡的袋子就知道甚麼叫超かわいい（超可愛）😍～尖叫聲預備～～（即睇網民留言▼）

打開袋子後的卡比獸是不是很療癒（本編也想要一隻）～其實這就和棉被用真空袋進行壓縮收納的原理一樣，真空包裝拆開後就會澎起來～此外，由於包裹寄送都有重量和體積限制，利用這種包裝方式也可以省錢，所以下次再收到實物不要太緊張嘿(￣ε￣)~♪

打開袋子後的卡比獸是不是很療癒 ? （Facebook@爆廢公社）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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