台車主嘲隔籬左右車泊出界　網民反指超貼心：老司機停法

有在開車的人都知道，停車可說是一項非常考驗車主實力的技術，不但外面停車場需要良好的倒車技巧，連在自家樓下停車格，跟鄰居的車子又必須維持一個美好的距離，因此常常都祈禱不要遇到馬路三寶。然而近日有位網友就用反串的方式分享，自己停好車後，開玩笑表示「我左右兩台好像不會停車喔（誤）」但其實不只原PO，連其他人也都知道，左右兩台這樣子停車才是真正的內行人啊！

近日有位網友就用反串的方式分享，自己停好車後，開玩笑表示「我左右兩台好像不會停車喔（誤）」但其實不只原PO，連其他人也都知道，左右兩台這樣子停車才是真正的內行人啊！（Facebook@爆廢公社）

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既然樓主都歪樓（故意離題）了，大家一起跟著歪囉≖‿≖

要開玩笑大家一起來，原PO出於樂趣反串兩位車主不會停車，很多人也跟著尺度大開啦XD（即睇網民留言▼）

靠柱子停=真內行？

怕大家不小心誤會開始認真，我們玩笑開到此，講點正經的啦～其實三個停車格仔細一看，會發現原PO停的中間格子比兩側都來得小，所以旁邊兩位車主才會將自家愛車停靠柱子比較近，拓寬中央格子的空間，方便原PO停車，也讓三人在上下車的時候都方便開車門，是非常貼心的舉動～（即睇網民留言▼）

一台就算了，連續兩台車主都做出如此善意的行為，也讓大家認為原PO真的運氣很好啊～（即睇網民留言▼）

好鄰居難求，若碰到了就要好好珍惜，原PO還在等什麼！留電話跟車主交朋友了啊～

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