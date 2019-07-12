【驚安之殿堂】港媽唔夠逼敗走　入場者安慰：唔平又無藥買唔急去

令港人期待已久的日本大型連鎖雜貨店「驚安の殿堂」唐吉訶德香港分店，正式進駐尖沙咀美麗華酒店地庫，鋪天蓋地宣傳下不少市民都有意朝聖，惟不少到場者網上狂呻顧客多都無人有，想排隊入場遇截龍，有人被200人長龍塞爆場面嚇親，又指身邊不乏勇武內地客，根本唔夠玩認輸敗走，索性等凌晨或日後開分店再說。

開幕日更吸引大量日本客排隊捧場。（羅君豪攝）

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不少網民都分享想去的心情，還在多個討論區或社交平台問問已去者是否真的抵買，打算收工去朝聖，雖有人讚生果夠新鮮，好過去果欄，惟最多人勸未去者要三思，直指現場多人到癲，別說外圍截龍條隊排到出馬路，去到現場者也根本什麼也看不到，迫到如行花市。

有OL姐姐原想下午放飯到場買壽司，惟一見人山人海即走，直指不夠別人爭「內地客都排埋一份，咁唔使諗就走啦」，有人則指未入場已嚇窒，「去到成200人排隊，果斷放棄了」；亦有人指場內人太多，不論市民或內地客同樣難免撞來撞去，完全享受不到購物樂趣，「撞又唔夠人撞，狼死又唔夠人狼死，都無心機睇嘢」。

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驚安之殿堂開幕日盛況

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亦有幸運逼入場的網民指，其實論價錢只是市價不算太吸引，不少人得個睇字，而且除眼藥水外不少港人最愛的日本藥品也沒有出售，是否值得逼入場自行考慮，有人則認為既然通宵營業，凌晨去就沒問題，亦有人認為不急在一時，等開分店再朝聖。