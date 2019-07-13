日媽高燒臥牀3日　出房見屋企變垃圾崗即嚇呆：小偷闖進來10次？

年中無休，又要把家庭打理得井井有條，媽媽絕不易做！有日本主婦日前在Twitter分享，指自己近日發高燒至39度，近乎「瀕死狀態」要臥牀休息。3天後身體好轉步出房間，眼前像極頹垣敗瓦的慘況令她當場呆掉，形容就像家裏被小偷闖進10次一樣。照片瞬間引起一眾網民共鳴，大呼「母親大人真偉大」，另有同是媽媽的網民忍不住驚呼「我不敢生病了」。

樓主走出房間一看卻被嚇得目瞪口呆，她形容「家裏被小偷闖進10次一樣」。（Twitter「level5syufu」圖片）

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日本網民在Twitter發帖，指自己是一位家庭主婦，育有3位1至7歲的孩子，日前得了重病，發高燒至39度，又不斷嘔吐全身無力，只可以在房內臥牀休息，無法處理家務。樓主3天後痊癒，她走出房間一看卻被嚇得目瞪口呆，她形容「家裏被小偷闖進10次一樣」。

從其上載的照片可見，廚房鋅盤堆滿沒有洗過的髒碗碟，「猶如居酒屋一樣」；吃完的包裝沒有丟掉；客廳滿地混亂不堪的雜物、書架的書都被翻亂，甚至有書本被撕爛，洗衣籃仍有一大堆洗完未晾的衣服，連老公的手錶錶帶都被弄斷。

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慘不忍睹的照片隨即成為網上熱話，不少媽媽都非常有共鳴，「完全理解你感受」、「不敢生病了，無法想像老公和孩子會把家搞成怎樣」，亦有人表示「現在知道老婆有多偉大吧」。

（Twitter「level5syufu」）