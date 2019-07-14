【紅事變白事】爺爺為面子餵飲一啖酒　滿月男嬰酒精敏感當晚不治

不少人會為嬰兒「擺滿月酒」，與家人及朋友分享喜悅。內地近日卻有一宗於滿月宴上發生的意外，滿月男嬰的爺爺在親朋好友起哄下，為面子餵了孫兒喝一口酒，詎料引發酒精敏感，男嬰半小時內全身出疹呼吸困難，數小時後搶救無效不治，令原本高興的喜事變成喪事。

內地一名女子喜獲麟兒，沒料竟在滿月宴上失去兒子。（示意圖，資料圖片）

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內媒《搜狐新聞》報道，內地一名黃姓女子與丈夫結婚3年來一直未能懷孕，由於丈夫是家中獨子，黃女因而受到夫家長輩白眼，後來她終於得償所願懷孕並誕下一名男嬰，令全家非常高興，老爺奶奶的態度亦有所改變。

黃女的老爺奶奶決定為孫兒設滿月宴與親朋好友分享喜悅，卻因自己顧面子的衝動行為令孫兒賠上性命。（示意圖，資料圖片）

至男嬰滿月時，老爺奶奶決定要設滿月宴與親朋好友分享喜悅。宴會當日，大批親友到場祝賀，老爺抱着孫兒急不及待向人炫耀，黃女擔心多人，曾想抱回兒子，惟丈夫卻勸他讓老人家「賺足面子」高興一下。

有人於宴會中起哄，黃女的老爺竟然拿起杯來，餵只有個多月大的孫兒飲了一小口酒。（示意圖，資料圖片）

一眾親友席間互相敬酒，眾人幾杯進肚後情緒高漲，突然有人開玩笑稱：「小孩不喝酒，以後爺爺沒酒喝啊！」其他親友聞言即時起哄，顧面子的老爺竟然拿起杯來，餵只有個多月大的孫兒飲了一小口酒。男嬰被「灌酒」後大哭，引起黃女注意，她得知事件後大怒，即時將兒子抱回房間。

男嬰被「灌酒」後出現過敏反應，數小時後證實不治。（示意圖，資料圖片）

半小時後，男嬰突然全身出疹，呼吸變得急促，黃女見狀即時帶兒子求醫，但經過數小時搶救，男嬰最終證實不治。醫生事後稱，男嬰死因是酒精過敏，怒斥黃女的家人：「誰告訴你嬰兒可以喝酒的？你這是那孩子的命來開玩笑！」黃女得知噩耗，當場崩潰並激動得掌摑老爺，全家之後難過得哭成一團。

（搜狐新聞）