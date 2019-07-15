【連儂牆】柏林圍牆遺址貼滿香港打氣標語　發起人：世界在注視

連儂牆全球開花，早前捷克布拉格原裝連儂牆現「香港加油」和「黃衣人」的塗鴉，昨日（14日）充滿象徵意義的柏林圍牆亦出現香港人熟悉的「連儂牆」。Facebook專頁「香港連儂牆 Lennon Wall Hong Kong」上載照片，只見有人在柏林圍牆遺址上用Memo紙貼着為香港打氣的標語，又有黃傘抗爭的塗鴉，發起的當地港人表示，希望告訴大家世界正在注視香港，「請不要放棄，民主總會戰勝」。

柏林圍牆遺址上有一串Memo紙，用德文寫着「中國將香港變成被監視的地方」。（fb「香港連儂牆 Lennon Wall Hong Kong」圖片）

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Facebook專頁「香港連儂牆 Lennon Wall Hong Kong」上載數張照片，只見柏林圍牆遺址上有一串Memo紙，用德文寫着「中國將香港變成被監視的地方」，並有中文字寫上「香港加油」。另外又有不少人在便利貼寫了「Stay Strong, Hong Kong」、「Stand for Hong Kong」等字句。

專頁引述在德國的發起人表示，有人拿起紙筆寫下「Eier gegen Wand」，意指「雞蛋與高牆」。（fb「香港連儂牆 Lennon Wall Hong Kong」截圖）

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專頁引述在德國的發起人表示，1989年港人透過電視機見證柏林圍牆倒下，今日德國人在柏林圍牆遺址聽見港人的聲音，不少德人都駐足觀看，有人拿起紙筆寫下「Eier gegen Wand」，意指「雞蛋與高牆」，亦有不少德人表示一直關注香港事態發展。

↓↓↓ 香港連儂牆遍地開花 ↓↓↓

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不少人都表示在柏林圍牆遺址看到「香港加油」的訊息，尤其有意思。全長155公里的柏林圍牆建於1961年，為冷戰時期德國分裂的象徵，目的是阻止東德居民逃往西德部分。翌年8月，一位18歲年輕東德人試圖翻越圍牆，攀至頂部時被東德邊防警察開槍射殺，事件轟動一時。

此後，更多東德人用盡方式嘗試越境，包括偷用蘇聯裝甲運兵車衝破圍牆、挖地道、大型熱氣球、潛水等方法。最終在1989年，當時一位官員誤解上級命令，宣布柏林圍牆即時開放，導致數以萬計的市民走上街頭，最終圍牆被拆除，11個月後兩德正式統一。