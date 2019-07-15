學校種薯仔青皮照煮嚟食　日本小學生集體食物中毒

不止發芽薯仔有毒不宜吃，原來燈光照射下現綠色皮的也不能吃！日本兵庫縣寶塚市內一所小學，發生集體食物中毒， 13名小學生懷疑吃了校內種植的馬鈴薯，出現嘔吐及腹痛等症狀，被送至市內醫院救治，全部人情況穩定。

寶塚市美座小學校內有13名小學生出現食物中毒。（NHK新聞截圖）

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據NHK報道，上周二（9日）寶塚市消防本部接到通報，寶塚市美座小學指校內有7名學生吃了馬鈴薯後出現身體不適，消防部門和醫生趕到後，把出現嘔吐及腹痛症狀的13名5年級學生送往市內醫院。

校方表示當日上午校內有採收馬鈴薯並將之煮成料理的實習課，30名學童與1名老師都吃了含未熟馬鈴薯菜式。市內教育委員表示，會徹查事件。

2018校內的採收馬鈴薯活動情況。（寶塚市美座小學官網圖片）

薯仔含天然毒素「生物鹼」，選購薯仔時，勿選出芽的，因為長芽的地方毒素會急增，即使將發芽部分切除也不能除去毒素。吃了會導致腹瀉嘔吐，胃灼熱等中毒徵狀，嚴重者甚至會有生命危險。（黃妍萍攝）

大阪市立大學生命科學研究系的西川佑一教授指出，馬鈴薯含有芽或薯皮於燈光照射下出現綠色的情況，即表示當中含有一種名為「茄鹼」的天然毒素，如不小心吃了或會出現腹瀉，嘔吐和頭暈症狀。

西川教授續指，「茄鹼」具耐熱性，即使煮熟也難以去除毒素，所以烹調時應撤底去除芽苗和綠皮，若不能確定是否去除，就最好不要食用。

（NHK）