沖繩美麗海變掌心模型　日網民嘆手作者神技：有截取空間超能力？

不論有沒有去過沖繩，相信都知道當地的海洋清澈見底，讓人百看不厭。要留着一瞬的美景，很多人都會選擇拍照、拍片，但日本一名網民卻選擇製作模型。掌心大的手作模型重現了清透碧藍的海水及折射發光的海水表面，非常像真。

日本網民「ナナシノ」受沖繩啟發，創作一系列名叫「美麗海的碎片」及「美麗海的水滴」的模型，大小只有3至10厘米。（774__n Twitter圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

日本網民「ナナシノ」去年去沖繩後，就被海洋美景震懾，激發他創作一系列名叫「美麗海的碎片」（美ら海のかけら）及「美麗海的水滴」（美ら海のしずく）的模型，大小只有3至10厘米。他將作品照片放到Twitter後，立即吸引近30萬個讚好，逾6.8萬次轉發。

+ 6 + 5 + 4

該名網民指，作品計劃在8月於INTEX大阪舉辦的同人誌全國大會中販賣。不過為了保持神秘，樓主只表明自己用了樹脂製作，拒絕透露其他細節以保存神秘感。許多網民都讚嘆樓主手工精緻而像真，驚呼：「難道樓主有截取空間的超能力？」