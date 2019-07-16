份量足夠幾分鐘殺26人　劇毒八爪魚放手臂　英漢玩命拍片被鬧腦殘

英國男子桑德斯（Ross Saunders）與一名愛爾蘭友人近日聯袂去澳洲釣魚，期間找到一隻藍環八爪魚（Blue-ringed octopus），這種八爪魚含有致命劇毒，足以在幾分鐘之內殺死26個成年人，然而二人卻無視危險，甚至把藍環八爪魚放在手臂上把玩，結果惹來大量負評。

桑德斯上周五（12日）在Facebook上載有關短片，並寫道：「這兩日用來學習釣魚，非常有趣，還看到兩次美麗的日落、見到海豚，以及捉到一隻藍環八爪魚，牠是世上其中一種最危險的動物，但當時我們並不知道」。片中桑德斯的好友拿起藍環八爪魚，經過幾次嘗試終放到桑德斯的手臂上。

網民大多倒抽一口涼氣，完全不覺得二人把玩藍環八爪魚這件事有趣，不少留言批評他們的行為非常愚蠢，沒有送命純粹因為運氣好，「（藍環八爪魚的劇毒）足以在幾分鐘之內毒死26名成年人，中毒的一刻並無痛楚，之後就會出現呼吸困難」、「不敢相信他把那東西放在手臂上，如果被咬會感到麻痹，幾分鐘之內就停止呼吸」。

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澳洲海洋科學研究所（Australian Institute of Marine Science）表示，藍環八爪魚的唾液腺含有能製造出河豚毒素（tetrodotoxin）的細菌，「這種毒素的毒性強，而且會快速阻止神經傳遞訊息以麻痹目標物，足以致命，目前已知至少導致3人死亡」。

一旦不幸被藍環八爪魚咬傷，會感到肌肉麻痺，出現噁心、嘔吐、吞嚥困難等徵狀，但仍能保持意識，約數分鐘後開始呼吸困難和癱瘓，而暫時尚未有治療藍環八爪魚毒素的血清。