【球星教曉我的事】搵老公當如基沙文　情深專一獨愛「肥妹仔」

年薪過千萬以至身價上億的頂級球星，其生活不時被人聯想到盡是聲色犬馬、花天酒地的麋爛世界，其實足球界中亦不乏癡心情長劍的絕種好男人，其中包括剛從馬德里體育會轉會到巴塞羅拿的法國球星安東尼．基沙文（Antoine Griezmann）。 王皓湋在新書《那些球星教曉我的事》中提到靚仔球星基沙文，多年來無論世事變改，轉了球會也升了身價，但身邊女伴仍是那位平凡女子「肥妹仔」卓賓娜（Erika Choperena）。基沙文曾經因卓賓娜懷孕而拒絕法國豪門巴黎聖日耳門的邀請，而卓賓娜即使因不喜歡受到關注而曾經將社交媒體帳號關掉，但仍然會在基沙文出戰大賽的時候到場支持。基沙文的專一，讓世人看到愛情沒有登不登對，最重要還是互相深愛。

基沙文（Antoine Griezmann）代表法國出戰2018年世界盃，並獲得冠軍。（資料圖片）

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以下是《那些球星教曉我的事》的內容節錄：

「當日，他拼盡一切在綠茵球場上進球，就只為在全世界面前表明他為她傾心。」

安東尼．基沙文（Antoine Griezmann） 全名：Antoine Griezmann 出生日期：1994 年3 月21 日 出生地：法國索恩-盧瓦爾省馬孔 身高：1.75 米 位置：翼鋒、進攻中場、影子前鋒 球會資料： 現在所屬：馬德里體育會 球衣號碼：7 號 職業球會： 2009 – 2014 皇家蘇斯達 2014 – 馬德里體育會

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基沙文年薪過千萬歐羅，身價超過二億；他曾經帶領其祖國站上世界之巔，雄霸天下；他擁有帥氣外表使世界各地少女都為之傾倒。當他身邊的隊友都擁有名模作為女友，何等漂亮、嫵媚的女子才配得上他？

愛情是無需要原因的，基沙文就偏偏只愛那平凡的女子，縱使人們對她的批評不絕，稱她醜陋、肥胖。就算全世界都為基沙文傾心，就算針對其伴侶的批評鋪天蓋地襲來，他也依然獨愛她一人。

基沙文花了一年半時間才成功追到「肥妹仔」卓賓娜（Erika Choperena），兩人之後結婚並育有一女。（IG「eri_chope」圖片）

相識相愛

基沙文在效力皇家蘇斯達時認識他的情人卓賓娜（Erika Choperena），當時她在修讀教育課程。基沙文愛上了她，為此花了一年半的時間去追求她。結果，在二零一一年的十二月，基沙文得到了卓賓娜的答允，開展了一段美滿的愛情。

據基沙文所說，在效力皇家蘇斯達期間他得到了法國豪門巴黎聖日耳門的青睞，但卓賓娜正懷有身孕，基沙文為此而拒絕這法國豪門的邀請。後來，基沙文加盟馬體會，卓賓娜也隨他移居馬德里。在二零一七年三月，基沙文對陣華倫西亞時攻入首球時，便掀起球衣，露出寫著「FELIZ CUMPLE GORDITA!」（生日快樂胖妞）字樣的襯衣，二人的情深，就此可見一斑。

當日，他拼盡一切在綠茵球場上進球，就只為在全世界面前表明他為她傾心。

而她縱使討厭受傳媒關注，為此刪去自己的個人專頁，也每每在他參與大賽之時，現身於球場之中，就為給予他支持和動力。

基沙文與卓賓娜育有一女，家庭生活幸福美滿。（IG「eri_chope」圖片）

何須郎才女貌？

然而，人們對卓賓娜的評論不一，尤其在世界盃期間，網上充斥著各種批評卓賓娜的留言。有人指其樣貌醜陋、又有人認為她身型過矮，難登大雅之堂。各類的負面言論鋪天蓋地襲來，不知是基於妒忌，還是什麼其他理由了。畢竟基沙文乃不少女性球迷心中的白馬王子，人們總認為要配得起基沙文的，必然是仙女下凡、沉魚落雁，更要賢良淑德。

但基沙文也不需太多的解釋了，愛上一個人不需要任何理由，只要他們是互相深愛著，就好。

愛情沒有規定郎才女貌才是匹配，只要兩人情投意合就足夠。而基沙文與卓賓娜就是最佳例子了。就算全世界都為他傾心，就算批評鋪天蓋地襲來，基沙文也可以毅然說出那句——就獨愛妳一人。

書名：《那些球星教曉我的事》，作者：王皓湋。（紅出版提供）

作者：王皓湋

自中一開始便開始愛上足球。留意各大聯賽比賽，也愛留意球星的生涯及他們的發展。

建立了YouTube頻道分享在FM模擬各種球員組合對球賽結果的可能性作分析；也有自己的網上專欄，分享戰術評論、球員傳記、領隊手法等文章。

出版社：紅出版（青森文化）

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。