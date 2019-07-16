26歲美女OL主動約炮　事後想收「床戰費」不果　竟告工程師性侵

約炮是兩人的「肉體交流」，當中不涉及金錢瓜葛。台灣新竹一名26歲身材高䠷的林姓OL，早前主動和一名呂姓工程師約炮，二人在女方住所的梳化床上大戰。然而男方回家後收到女方短訊，要求他到銀行匯款，因要收取「床戰費」，男方沒有照做，隨後竟被告性侵。警方調查後發現林女曾發出許多露骨訊息，認為林女主動約炮，最終全案不起訴。

新竹一名26歲美貌OL主動和工程師約炮，事後卻想收錢。（示意圖／資料圖片）

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事發於今年4月，林女指控呂男打電話和她聊天，覺得他是正人君子，邀請他回家喝兩杯，未料呂男見單身的她只穿單薄睡衣，竟強行扒光她的衣褲性侵。呂男被帶回警署調查時相當錯愕，強調是林女主動邀約，稱想見面順便「床戰一下」。

呂男還稱當晚他赴約時見到林女身材高䠷、相貌姣好，令他害羞得低頭滑手機，但林女卻撥開其手機，含羞答答問：「你什麼不理我？」隨後林女突然摸他的下體，雙方發生性關係。呂男完事後回家，收到林女短訊，列明了銀行帳戶號碼，叫他快手匯款，呂男不明用意又太忙，完全忘卻此事，後來他收到通知被告性侵，需要到警署落口供。

較早前有台男分享約炮失敗經歷：

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口講無憑，檢方調查了二人的LINE對話紀錄，發現林女曾說許多露骨說話，包括「那麼愛做愛，她滿足不了你，不如換人」、「隨時都可以」、「就不會問我要做愛喔」、「我只想抱住你」。而且雙方完事後她發了銀行帳戶給呂男，又大罵「不給錢嗎」、「擺明耍我嗎」。檢方認為是林女主動邀約性交，沒證據證明她被性侵，全案不作起訴。

（綜合）