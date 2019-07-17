【極噁心】阿仔超市打開蛋黃醬舔　中國大媽扮無事放回貨架仲鬧人

人在外地，一舉一動特別惹人注目，若作出失禮行為隨時醜出國際。有居於澳洲的網民早前分享，指於當地超市目擊一名中國男童打開一罐蛋黃醬，伸脷「舔一舔」，其母看到後竟然若無其事打算扭回樽蓋放回貨架。該網民看不過眼上前阻止對方，對方竟扮不懂英文，後來網民再以普通話指責大媽，竟被她反嗆「多事」，網民唯有向職員反映，卻被大媽追出門指罵。

有網民分享於澳洲一超市遇到有華人作出「失禮」行為後，竟想扮不懂英文逃避責任。（示意圖，資料圖片）

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該名居於澳洲的網民日前投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，指有日於當地超市購物時，見到一對相信是中國移民的母子，男童突然在貨架上拿了一罐蛋黃醬，打開蓋「舔一舔」彷彿在試味，其母見狀毫不詫異，東張西望趁無人察覺便「扭返個蓋再放返上原位」。

目擊事件的網民即時上前阻止，以英文指責其行為並不恰當，惟大媽竟扮不明白英文，網民即以普通話重複一遍，對方聞言竟稱：「大家都係同胞就不要多事。」網民只好向職員反映，大媽得知後「出咗門口追住嚟罵」，引起附近顧客圍觀，網民即時大聲以英文重新講述事件，不少當地人都不滿涉事母子行為，上前阻止兩人離開。

網民稱男童在超市拿了一罐蛋黃醬，打開蓋「舔一舔」，其母發現後竟想扭回樽蓋放回貨架。（資料圖片）

樓主沒有交代事件結果，帖文已引來不少網民討論。有人認為樓主的處理方法非常好，「應該大大聲聲用英文間接畀說話佢聽，等所有人都望住佢」，亦有人分享在外地遇過的華人「失禮」事件，揶揄「冇監控鏡頭就唔自律」，「見到就唔好多事唔好出聲，做錯咗出咗事就唔好理，唔好俾人見到就ok」。

（fb專頁「生仔要考牌系列」）