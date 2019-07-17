【小孩不笨】9歲童目擊雌雄大盜犯案　神還原賊車外貌連警員都讚

小朋友人仔細細，但天賦或超越大人想像。美國猶他州近日出現一對雌雄大盜，專門向放置於居民門外的包裹下手。一名曾目擊賊人犯案過程的9歲女童，回家後憑超強記憶力，以水筆畫出賊車，連車身細節如車尾的鐵架亦一一畫出。負責調查案件的警員都驚嘆女童「神還原」賊車外貌，遂於官方專頁貼出其畫作及閉路電視截圖呼籲市民提供資料，女童的畫功引起當地居民讚賞及討論。

美國一名9歲女童憑超強記憶力，神還原只看過一次的賊車，令警員及網民都非常驚訝。（fb專頁「Springville Police Department」圖片）

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猶他州史普林維爾市（Springville）日前出現一對年輕雌雄大盜，專門趁速遞員送貨後及居民不便簽收的空檔，偷走放於民居門口的包裹。居於當地的9歲女童巴爾（Symoni Berg）上周六（13日）與朋友步行回家時，就目擊兩名賊人犯案的過程。

警員認為巴爾將賊車的細節都畫出，決定其的畫作與閉路電視截圖一同上載至網上。（fb專頁「Springville Police Department」圖片）

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巴爾說，當日在回家路上，見到一輛紅色的卡車停於其家門前，有名身份不明的人取走了一個包裹，然後開車離開，「他們在我家門前掉頭，然後坐於乘客座位的人取走了郵件」。巴爾的媽媽其後得知事件，便取出水筆叫她嘗試畫出賊車，沒想到巴爾竟發揮超強記憶力，將賊車的外形、顏色，甚至各種細節都統統畫出。

負責案件的警員看過該幅「神還原」畫作都非常驚訝，決定將巴爾的畫作與閉路電視截圖一同上載至facebook專頁，呼籲市民提供資訊。網民看過巴爾的畫作紛紛留言讚賞，稱讚她是「未來的藝術家」、「這位妹妹的前途一片光明啊」。

（綜合）

負責案件的警員看過該幅「神還原」畫作都非常驚訝，決定將巴爾的畫作與閉路電視截圖一同上載至facebook專頁，呼籲市民提供資訊。網民看過巴爾的畫作紛紛留言讚賞，稱讚她是「未來的藝術家」、「這位妹妹的前途一片光明啊」。

（綜合）