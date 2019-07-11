台男童神還原「拱橋」自由女神像　網民爆笑：排後面有壓力啊！

都說小孩愛搞怪，身為大人常常只能會心一笑～一名網友在爆廢公社發文表示，朋友帶小孩去看展，叫小孩去合照，結果小孩超認真……竟擺出和自由女神像一模模一樣樣的下腰（拱橋）姿勢，讓原PO直呼「你叫後面排隊的怎麼想姿勢啊！」吸引超過2萬人按讚！

真的逼死後面A__A

本來排在後面的人應該都立馬不拍了吧……拍個照還要想怎麼超越- -（即睇網民留言▼）

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台灣囝仔好棒棒👏

不過小孩94（意即就是）有創意～～這是一張必須不顧別人眼光才能成就的經典照😁（即睇網民留言▼）

這腰軟Q

還有網友表示，羨慕底迪的好腰力，將來另一半一定很幸福😏（即睇網民留言▼）

未來蛙人or武術教練

也有人笑說，底迪（意即弟弟）之後如果當蛙人，下腰絕對難不倒他，不然肯定也是一枚練武奇才～（即睇網民留言▼）

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要拍出這樣的照片，可能就要像原PO所說的「恥力全開」……🤣雖然本編很愛拍網美照，但這個我真的不行✋下次本編去看展時，發現前方民眾疑似腰力很好，就懂得自動退開惹

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