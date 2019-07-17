台媽怨兒子閱讀報告6個鐘都未寫完　網民睇書名即明：寫咗怕瞓街

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炎炎夏日，除了氣溫直線飆升，想必各家媽媽們也因為自家小孩不寫作業，血壓也是高到快滅頂，台灣有位媽媽近日就在爆怨公社提到，自家小孩寫個閱讀心得居然花了6小時還寫不完，明明重點都分段整理好了還耗費那麼多時間，讓她覺得心累。

這情況顯然是原PO兒子不會察言觀色，在凶狠偉大的老母大人面前還敢拖拉，不過當大家看到書名後，瞬間都明白兒子為什麼會花六小時了啊……

網民看到書名後瞬間明白了。（Facebook@爆怨公社）

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這……一個沒寫好就出人命了啊！即睇網友留言精選（點圖閱讀）↓↓↓

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看來每個小孩面對閱讀心得都是差不多的心情啦！若沒有指定讀物，建議原PO可以找孩子有興趣的書，不然再這樣僵持下去，後面一本可能就是……

可能下一本就是……（Facebook@爆怨公社）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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