台4歲男童曬黑背　出浴照超有型引大批女網民留言：絕對是潛力股

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

7月放暑假，不少爸爸媽媽都會帶小朋友出門遊玩～一名爸爸在爆廢公社PO文表示，暑假才剛開始，4歲的兒子就已經曬成這麼黑，並附上一張兒子曬黑Before&After的對比照，只見曬黑後的兒子背影超帥，引發網友熱烈討論！！

（Facebook@爆廢公社）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

這背影很可以

看看這黝黑的皮膚，長大後還得了～小姐姐們都想排隊領號碼牌惹😝（即睇網民留言▼）

沖澡也man😍是在拍廣告嗎？

還有這沖澡的pose，霸氣十足rrr～有網友笑說，簡直就像在拍沐浴乳廣告！（即睇網民留言▼）

海陸人才💪

才4歲而已就曬這麼黑，弟弟這背影跟海軍陸戰隊的訓練有何兩樣😁（即睇網民留言▼）

小心曬傷

也有網友提醒，要記得防曬以免曬傷🌞不過爸爸回應表示，防曬會污染水池的水，所以找了有遮陽網的泳池玩，結果還是曬黑惹（即睇網民留言▼）

炎炎夏日，玩水是一大享受～本編看到弟弟從白胖小男孩搖身一變超man背殺弟，瞬間懂了膚色對一個男人的重要性😏BTW雖然曬太陽可以補充維生素D，但過度曝曬還是會造成曬傷呢QAQ

台媽為囝囝買吹氣泳池無氣泵　喪吹到肺都乾：幫老公都沒那麼賣力
台高鐵萌B流晒口水「示愛」　乘客冧爆：遇到對我一見鍾情的小子
【有片】阿仔賴床唔願醒　台媽播抖音神曲　阿仔即彈起跳舞超神奇
台女呻見工被問星座　網民超有共鳴：遇過主管說不請處女座
人妻扮不知火舞連「下半身」都神還原！　網民：沒穿內褲啊

延伸閱讀：

她收客戶手繪平面配置圖傻眼 網讚用心：幫他送件啦！

影／爸捧箱和愛女玩「手動雲霄飛車」累癱 「往生」感言網友笑噴

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

立刻Like！讚好《01熱話》：

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。