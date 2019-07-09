台4歲男童曬黑背　出浴照超有型引大批女網民留言：絕對是潛力股

7月放暑假，不少爸爸媽媽都會帶小朋友出門遊玩～一名爸爸在爆廢公社PO文表示，暑假才剛開始，4歲的兒子就已經曬成這麼黑，並附上一張兒子曬黑Before&After的對比照，只見曬黑後的兒子背影超帥，引發網友熱烈討論！！

（Facebook@爆廢公社）

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這背影很可以

看看這黝黑的皮膚，長大後還得了～小姐姐們都想排隊領號碼牌惹😝（即睇網民留言▼）

沖澡也man😍是在拍廣告嗎？

還有這沖澡的pose，霸氣十足rrr～有網友笑說，簡直就像在拍沐浴乳廣告！（即睇網民留言▼）

海陸人才💪

才4歲而已就曬這麼黑，弟弟這背影跟海軍陸戰隊的訓練有何兩樣😁（即睇網民留言▼）

小心曬傷

也有網友提醒，要記得防曬以免曬傷🌞不過爸爸回應表示，防曬會污染水池的水，所以找了有遮陽網的泳池玩，結果還是曬黑惹（即睇網民留言▼）

炎炎夏日，玩水是一大享受～本編看到弟弟從白胖小男孩搖身一變超man背殺弟，瞬間懂了膚色對一個男人的重要性😏BTW雖然曬太陽可以補充維生素D，但過度曝曬還是會造成曬傷呢QAQ

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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