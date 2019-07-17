掉失手機內藏性愛片　越南網紅娜娜遭勒索3億越南盾　拒妥協贖回

越南人氣網紅娜娜（Ngan98）長相甜美、擁有傲人的魔鬼身材，在facebook更有超過77萬粉絲追蹤。近日她驚爆自己掉失手機，裏面的裸照和性愛照片被不法分子取得，更勒索她3億越南盾（約10萬港元）贖回，否則就將影像全部公開，但娜娜表明不會付錢，「已經做好裸照、性愛片被公開的心理準備」，消息一出引來網民熱論。

越南人氣網紅娜娜在facebook更有超過77萬粉絲追蹤，她的手機在7月初被劫走。（Ngan98 fb圖片）

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娜娜的手機在7月初被劫走，她沒有設定密碼，手機當中也有不少她的裸照和與男友的性愛片，之後她收到陌生人以一個新創立帳戶要脅，對方要求她用3億越南盾（約10萬港元）來贖回手機，否則就公開手機內的檔案。

不過娜娜認為，就算她付了錢，對方恐怕也不會歸還手機，私密相片亦可能被複製保留，因此不打算向對方妥協，表示已經有相片被公開的心理準備，「我事先宣布了，如果最壞的情況發生，公眾輿論也不會感到太震驚」，又指若被公開會馬上報警。

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娜娜是平面模特兒，亦有參加電影和MV拍攝。（Ngan98 fb圖片）

娜娜是平面模特兒，亦有參加電影和MV拍攝，她的facebook有77萬個追蹤者。消息曝光後，吸引大批網友支持，紛紛留言鼓勵她「就是要這樣，就只是激戰片，誰沒有做過」、「絕不能讓惡徒得逞」、「太惡劣了，怎麼能欺負妳」亦有人呼籲她提告。不過也有人笑稱「趕快公開吧，大家其實都想看」、「感覺是在炒作」，認為她是在自導自演。