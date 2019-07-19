2歲妹陪貓攤地睇星　網民好奇：唔怕污糟？　台媽一句解釋獲激讚

沒有手機、遊戲機、平板電腦，小朋友的童年一樣可以簡單卻快樂。日前有台灣網民上載女兒跟貓貓的玩樂照，相中貓貓原來獨自在屋外空地曬「月光浴」，詎料2歲的小主人見狀，又湊熱鬧齊齊躺在地上望星空，引來不少網民大讚畫面很有愛，亦有人好奇媽媽未有怪責女兒躺在骯髒的地上，結果台媽一句回覆，獲大批網民激讚其育兒觀念。

2歲的小主人見貓貓躺在地上，竟馬上躺在牠身邊齊齊看星星，畫面相當有愛。（fb群組「貓咪也瘋狂俱樂部」圖片）

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該台媽日前在facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部」發文，笑言「我的太后貓與小屁孩的夜晚」，相中見貓貓躺在花園地板上休息，2歲的女兒見狀，竟馬上走到牠身邊躺下，齊齊溫馨曬「月光浴」望星空，小主人更攤開雙手，似乎相當享受跟貓貓的獨處時光。

照片引起大批網民熱議，紛紛大讚畫面有愛：

這幕超有愛畫面融化不少網民，有人指小主人「這麼小就懂的浪漫」，又形容這是孩子最美好的童年，「無憂無慮真好」、「這絕對是最純真的時候」，有網民好奇媽媽未有怪責女兒躺在骯髒的地上，台媽則窩心稱沒有關係，「起來拍拍髒了洗洗澡就好，貓咪教她我們教不了的事」，獲網民大讚媽媽心態好，非常欣賞其育兒觀念。

（fb群組「貓咪也瘋狂俱樂部」）