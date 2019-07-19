【驚安之殿堂】女網民買中爛水蜜桃疑食到肚屙：一打開幾隻蟲四散

「驚安之殿堂」（唐吉訶德）首間香港分店於上星期五（12日）開幕，吸引大批市民排長龍襯熱鬧。店內除熟食外，不少日產鮮果及生肉類都大受歡迎，近日撞正日本桃季「開鑼」，不少顧客爭相搶買水蜜桃，惟有女網民上網呻誤買爛桃，爛芯之餘更「生蟲」，又稱當晚肚屙要睇醫生，建議大家買還買真係要小心！

樓主何小姐上星期日到驚安花了360元購買3盒共6個白鳳水蜜桃，隔兩天吃時發現其中一個爛了生蟲。（fb群組「中伏飲食報料區」圖片）

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「係激安熱潮下大家要小心...」一名女網民於fb群組「中伏飲食報料區」撰文分享此噁心經歷，她指上星期日（14日）在驚安之殿堂花360元購買3盒共6個白鳳水蜜桃，當時已預計不會即日吃完，遂請職員幫忙挑選較生的水蜜桃，以求多放一兩日慢慢品嚐。

何小姐指其中1個水蜜桃已吃下，另一個則未吃已發現有蟲，她當晚凌晨開始嚴重肚痾，最終看醫生確認患了腸胃炎。（fb群組「中伏飲食報料區」圖片）

樓主隔兩日切開水蜜桃品嚐，吃了一個後再切第2個時，發現桃芯呈黑色有腐爛情況，更恐怖是「一打開已經四散咗幾隻蟲」，目擊活生生的小蟲爬來爬去，她見狀即把爛掉的水蜜桃扔掉去垃圾桶。

當晚凌晨樓主指出現嚴重肚屙，一晚屙足10次，最終看醫生被診斷是腸胃炎，需請病假休息。她坦言第一次遇到此情況，經一事長一智，又勸喻其他網民下次要小心：「大家真係要小心，出名唔一定啲貨靚。」

不少網民留言稱樓主「唔好彩」，又指水蜜桃本身就容易生蟲，「好多桃入面其實都有蟲」，有人則認為「激安熱潮 = 中伏熱潮」，笑言現在「真係好驚安」。有其他幫襯過的網民稱買過較便宜的水蜜桃，味道及品質僅屬一般。

《香港01》正向「驚安之殿堂」尖沙咀分店作出查詢，現正等候回覆。

（fb群組「中伏飲食報料區」）