妻要蝴蝶結髮箍　台人夫贈DIY「悟空款」金鋼圈　網民：找死！

相信許多人都有請另一半幫忙買東西的經驗，不過一名男網友在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，老婆請他買一款黑色蝴蝶結髮箍，但根本找不到.....於是他就親手製作了一個髮箍，只見原PO自己DIY的髮箍，像極了孫悟空頭上戴的緊箍圈，同時他也笑說「戴上髮箍後要忘卻一切塵世間一切凡事」，引起網友熱烈討論

原PO自己DIY的髮箍，像極了孫悟空頭上戴的緊箍圈，同時他也笑說「戴上髮箍後要忘卻一切塵世間一切凡事」，引起網友熱烈討論（爆廢公社公開版）

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回去準備跪惹

不少網友敲碗表示，想知道老婆看到髮箍後的反應，原PO也跳出來回應「被無限白眼了.....」（即睇網民留言▼）

原PO才是孫悟空

也有人開玩笑說，髮箍最後會換原PO戴的～然後老婆化身唐僧唸緊箍咒（即睇網民留言▼）

黑色內衣戴頭上（？）

本編也要承認眼殘。單看圖片，原本還以為老婆是叫老公幫買內衣，想說小倆口滿有情趣的嘛，結果.....是買髮箍啦（即睇網民留言▼）

老婆訊息關提醒（爆廢公社公開版）

老婆訊息關提醒

咱們眼尖網友又當起鍵盤柯南啦！仔細看Line對話截圖↑↑原PO竟然把老婆的訊息提醒關閉！大家肯定誤會什麼惹～不要挑起家庭紛爭（即睇網民留言▼）

雖然原PO這個自己動手樂趣多.....但有想過老婆收到的心情嗎QAQ都說男人不懂女人心.....其實原PO你就買個類似款式也好，哪個女人不喜歡收禮物的感覺RRR～這個DIY髮箍你就留著自己戴吧

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