市民「香港人月餅」贈太古廣場員工　讚現港人精神：專業開明理性

逃犯條例爭議發酵超過一個月，港人多次上街表達意見，6月12日示威中，警方更多次發放催淚彈，令大批市民走進太古廣場（Pacific Place，簡稱「PP」）暫避。事後PP員工的靈活處理及機智應對獲大讚，facebook專頁「【喂 香港人】」昨日發文，稱署名「一群香港人」的市民訂製80個「香港人月餅」，親身到PP送予前線員工，並附上中英對照感謝函，感謝PP管理層「展現了香港人精神——專業、開明、理性」。

署名「一群香港人」的市民訂製80個「香港人」月餅，親身到太古廣場送予員工，以答謝他們於612當日的處理及應對。（fb專頁「【喂 香港人】」圖片）

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Fb專頁「【喂 香港人】」昨（19日）發文，稱署名「一群香港人」的市民為答謝太古廣場的專業精神，自發籌集資金，於西環「華爾登餅店」訂製了80個印有「香港人」字樣的月餅，昨日「親身送到PP給各位前線員工」，並附上中英對照的感謝信予商場總經理梁雅儀。

長達578字的感謝信中提到，PP管理層於6‧12示威期間「專業應變，展示出人道精神」，讓數以百計「受驚及受傷市民」，包括示威者、路經的家庭、外國遊客及購物人士進內暫避及急救，令PP「成為香港人當下的安身之地，真正的香港人商場」。

撰文者以上周沙田遊行新城市廣場的處理手法作例子，指出「物業管理者在公眾事件中的判斷會直接影響市民、商戶和消費者的安危」，形容當日PP的正確決定「實在挽救了無可估計的寶貴生命」。

署名「一群香港人」的市民訂製80個「香港人」月餅，親身到太古廣場送予員工，並向商場總經理送上578字的中英對照感謝函。（fb專頁「【喂 香港人】」圖片）

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在一連串反修例遊行及示威活動中，太古廣場被形容為良心商場。（資料圖片）

除了管理層外，「一群香港人」又感謝PP的前線及技術支援員工於6‧12「專業地應對當天的額外工作」，因此決定送上80個月餅以表謝意。撰文者稱讚PP管理層「展現了香港人精神 — 專業、開明、理性」，深信在管理層的帶領下，PP將「更上一層樓，一如以往是香港人最喜愛的商場」，同時成為「香港商界在企業社會責任的楷模，蜚聲國際」

帖文發出僅半日已獲逾8千網民讚好及近1500次分享，不少網民指「一群香港人」的舉動充滿人情味，令人非常感動，「對我們有恩嘅人應該表達，多謝組織成員代大家表達感謝」，「香港之寶，城市之光。祝PP生意興隆」、「完全感受到甚麼叫愛和尊重、甚麼是真香港人」。

不少網民大讚太古廣場是良心商場，更憶述職員如何幫助他們：

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亦有網民建議眾籌向上周有前線員工協助市民的沙田中心表達謝意，「PP沙田中心都好波」，「如果送嘅我想課金」。專頁其後分享沙田區議員趙柱幫的帖文，指昨日向沙田中心表達對兩位前線管理處職員的讚賞後，獲得商場服務處「一張很謙卑的回覆」，表示員工當晚「只是盡本分」以維持商場秩序及協助疏導人流，該帖文同樣獲網民激讚。

（fb專頁「【喂 香港人】」、趙柱幫【幫您發聲】）