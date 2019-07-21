【奇則配奇廁】L形馬桶水箱放側邊　網民：做餐枱邊食邊屙？

香港單位細小，添置家具都先要計過度過，或要獨特設計才適用。有網民在facebook群組求問哪兒可以買到水箱在右側的馬桶，雖然有人點了門路，但更多人重點卻放在討論這種設計有甚麼用處，笑稱右邊的水箱可以當餐枱，「一邊食住一邊屙」。專門解答裝修疑難的「裝修佬」指，這類馬桶相信是想減少座廁長度，不致阻到門口，但款式在香港確實少見。

有網民上載一個L型馬桶圖片，問哪兒才可以買到這一款。（fb群組「裝修佬」圖片）

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樓主在fb群組「裝修佬」發文，求教可在哪裏買一款特殊座廁。只見這個座廁的水箱不像一般看到的，放在馬桶後方或上方，而是設在右方，儼如扶手或方便放東西。

有網民推測水箱不裝在後方，會減少座廁長度，以放入空間偏方型的廁所，但有人亦指即使水箱放在側面，實際節省到的空間有限，「睇真啲同普通孭仔水箱比深度唔係淺好多」。

廁所奇則一覽：

+ 6 + 5 + 4

所謂「網民創所力量和幻想會嚇你一跳」，有網民則幻想實際使用時的感覺，認為大便時水箱「借力一流」、飲醉酒時又可以扶住等。亦有人指水箱放側面看起來像餐枱，「有USB叉電、抽風煙灰缸就差唔多」。不過，亦有人質疑水箱位置會阻到用家抹屁股。

「裝修佬」接受《香港01》訪問時指，估計圖中馬桶是為該單位，甚至全棟大廈的單位訂造，想用盡間隔闊度。從圖中所見，如果水箱放在後面，馬桶就會凸出，可能阻到門口，明顯是距離不足才將水箱放側面，因為水箱唯一用處是儲水泵出沖廁，放在哪邊都無所謂。他又解釋，一般廁所位夠闊就裝得下這種馬桶，價錢不會因L型而變得更貴，但香港一般都較難買，「因為應該無人會入貨」。

（facebook群組「裝修佬」）