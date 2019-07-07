台中學生自備62隻環保杯買珍奶兼走飲管　網民：教育真的有意義！

環保、減廢、走塑是近年掀起的風氣，台灣基隆的「廖媽媽珍珠奶茶專賣舖」就分享一個小故事，指上月有一班中學生向他們訂購了62杯飲品，對方竟然拿來足足62個飲品杯，又不需要膠飲管，令本身都支持環保的店家十分感動。店家更表示，環保習慣要是能夠從小養成，將可以影響很多朋友和家人，又說環保不是少數人努力就可以，希望大家明白「生活環境是你我共享的」。

有位於台灣基隆的台式飲品店分享故事，說有中學生準備62個自備飲品杯買飲品，十分感動。（fb專頁「廖媽媽珍珠奶茶專賣舖」圖片）

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台灣的「限用一次性塑膠政策」於本月1日正式實施，約8000個商家不能再為堂食客人提供即棄飲管，不過本身使用大量膠飲管的台式飲品店並沒有包括到政策之中，仍然可以向客人派發飲管。「廖媽媽」周二（2日）在facebook專頁上分享故事時就提到，他們的店舖還是有提供飲管，但只會口頭提醒對方，不過「我們更開心聽到你們跟我們說：『吸管不用，我自己有。』」

帖文內提到在6月14日他們完成了一筆特別的訂單，對方是到基隆和平島清潔沙灘的台北龍門國中的學生，他們下單訂購62杯飲品，自備了62隻飲品杯，打算於清潔沙灘時飲用。雖然活動因為下雨而取消，但他們還是到場拿走飲品，更連一支飲管都不需要，「真的令人感動！」廖媽媽亦謝謝龍門國中的師生們，不過笑指「大家下次可以選擇杯口大一點的瓶子嗎」，因為他們的珍珠比較大又不規則，倒進去的時候有點困難。

有位於台灣基隆的台式飲品店分享故事，說有中學生準備62個自備飲品杯買飲品，十分感動。（fb專頁「廖媽媽珍珠奶茶專賣舖」圖片）

廖媽媽認為事件重點不是省去多少即棄用品，而是習慣可以從小養成，將會影響到很多人。她分享指，已經愈來愈多客人自備環保杯、環保袋、環保飲管等東西到店舖買飲杯，「我們沒有提供杯扣優惠，也還是願意這樣做的你們，真的是很謝謝很感動」。他又說膠袋不但不貴甚至可以說是便宜，「但是積少成多的概念大家都知道，希望有購買塑膠袋的朋友們也能夠多多重複使用這個袋子」。

不少網民都對學生們的走塑行動表示支持，說他們有環保意識，大讚「好棒的店家，好棒的師生」，相關的環保教育真的很有意義。