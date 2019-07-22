元朗區昨晚（21日）一片哀嚎，大批手持武器的白衫惡漢衝入西鐵元朗站見人就打，無綫前記者、資深傳媒人柳俊江更被拍到遭人打至血流披面。今早柳俊江在facebook報平安，指頭部縫8針，幸好沒傷及頭骨，他感嘆稱很多人都叮囑自己小心，因家中「有大有細」，但他認為「正正係『有大有細』」，我哋先要勇敢去守護，不是嗎？」

柳俊江昨於元朗被打至頭破血流。（陳永武攝）

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經歷了元朗黑夜，柳俊江今早10時許在facebook發文報平安，指目前頭部縫了8針，幸好沒傷及頭骨，身體各處縫了幾針，還有很多擦傷和瘀傷。他表示，昨日本來是安穩的一天，「我沒有去遊行，整天都和小朋友在家玩」，但直到晚上看到元朗站的直播，才決定出發去幫忙，「睇住元朗嘅市民無辜被毆打，求助無門，作為香港人，我諗我只能夠盡力去幫助他們離開」。

柳俊江今晨於fb報平安。（柳俊江fb截圖）

到達現場後，柳俊江指先載了3位年輕人回家，再折返了解還有否人需要幫助時就出事，當時他呼籲大家逃走，回頭發現有市民落單被圍毆，情況危急，無奈跑回頭想把對方拉走，「可惜，是不自量力。被四五人圍毆，鐵通打在頭上，血不斷淌，咁大個仔未見過咁多血」。他指被打了不知多久，終於有人走來幫忙叫停。

他感謝各方好友的問候，指其朋友亦叮囑「小心呀，屋企有大有細⋯」，但他感嘆道「正正係『有大有細』，我哋先要勇敢去守護，不是嗎？」