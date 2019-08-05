網民盤點十大最伏民宿經驗！　潮濕、污糟有曱甴　最恐怖係 …

旅行已經是現代人的精神食糧，在出發前費心查資料、做功課，就是希望自己能有趟完美的旅行，但若不小心遇到以下這十種狀況，先前的規劃可說是全毀了！除了環境髒亂、民宿主人怪怪的，還有哪些是網友最討厭的住宿經驗呢？今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，分析網友最常討論的民宿「中伏」經驗！

No.10 廁所超級伏

結束一整天的行程，回到房間最重要的當然是洗個舒服的澡好好睡覺。但住民宿最討厭遇到的，就是水管堵塞，洗完澡結果浴室變成游泳池；要不就是水壓太低，洗了半天水用滴的；還有一種，冬天遇到民宿沒有熱水，真的會崩潰！

還有一種，冬天遇到民宿沒有熱水，真的會崩潰！（John Cameron/Unsplash）

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No.9 硬體設備出問題

雖然民宿都有基本的硬體設備，但未必保證這些東西都可正常運作的！洗完頭想吹個頭髮結果吹風機風超弱、夏天到了進房間想開冷氣但超級不冷，還有燈光暗到以為自己住到是不是鬼屋？這些點都是網友討論，進到房間後瞬間傻眼的原因之一。

民宿有冷氣不代表夠凍。（Dan Riñon/Unsplash）

No.8 主人一直來打擾

雖然遇到貼心的民宿主人，會讓這趟旅程更有溫度。但也有網友認為，出來度假就是想要有安靜的空間和個人隱私，民宿主人一直來提醒事情，或是過多的噓寒問暖，反而會讓人備感壓力。因為付了錢，就代表這段時間，旅客其實不想被打擾。

民宿主人過多的噓寒問暖，反而會讓人備感壓力。（Caroline Attwood/Unsplash）

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（DailyView提供）

分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年07月08日至2019年07月07日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『住民宿最討厭的經驗』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】