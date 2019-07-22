【元朗黑夜】警fb舊片介紹鐵路應變部隊　網民留言：噚晚去咗邊？

元朗區昨晚出現大批手持武器的白衫惡漢，衝入西鐵元朗站見人就打，而警方在接報後久久未有到場平息事件，令不少市民受傷及質疑警隊部署不力。翻查資料，警方於去年12月起成立了一支「鐵路應變部隊」處理港鐵突發事故，由34名警隊精英組成，部分人更來自飛虎隊，於全港93個港鐵車站執行職務，當時更曾承諾接報後9分鐘內趕到現場。不少網民今日湧到警察facebook專頁相關帖文下留言，質問應變部隊：「你噚晚去咗邊？」

「鐵路應變部隊」（RRT）是警隊針對近年世界各地於鐵路系統發生的恐襲事件而成立，於去年12月23日起正式開始執勤。（香港警察 Hong Kong Police Youtube片段截圖）

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「鐵路應變部隊」（RRT）是警隊針對近年世界各地於鐵路系統發生的恐襲事件而成立，於去年12月23日起正式開始執勤，並由鐵路警區總督察（行動）直接監督，隊伍承諾接到通報後9分鐘內會趕到現場。

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不過昨晚元朗站發生衝突後，有商場及途人均投訴一直未能聯絡警方，最終防暴警察在接獲首宗報案後近半小時後才到達現場，警察公共關係科警隊總警司謝振中解釋現場警員要考慮環境，確保有足夠支援才會介入。不少市民炮轟警方「選擇性執法」，紛紛湧到警察facebook專頁，在一條介紹鐵路應變部隊的片段下留言，「你噚晚去咗邊？」、「咁專業嘅部隊噚晚放晒假？」、「應變速度世界第一流，啊，應該係變臉速度」、「改名啦，叫『識條鐵路應變部隊』」、「你Train咗去邊」。

「鐵路應變部隊」裝備：

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根據警方介紹，「鐵路應變部隊」隊員會在全港93個港鐵車站（不包括高鐵站以及輕鐵線）大堂、列車車廂及月台維持高調巡邏。應變部隊成立時共有34名成員，隸屬鐵路警區，當中包括1名督察、1名警署警長、8名警長及24名警員，均有機場特警、飛虎隊、反恐特勤隊和衝鋒隊經驗，受訓兩個月便執勤。

他們巡邏時除了配備半自動衝鋒手槍、胡椒噴霧、警棍及通訊器材，還有一個背囊，裝有急救用品、滅火桶、MPX衝鋒槍、保護手套、頭盔、眼罩及夜視鏡等工具，方便在光線不足或封閉的鐵路環境中行動。而更進階的裝備更會有防彈及防火的頭盔、制服及盾牌，以及不同工具以便打開車門進行救援行動。

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34名成員全部透過警隊內部招募，體能、戰術運用及合作精神均達相當高的標準，他們要先經過六星期的基礎訓練，且會持續接受訓練，以確保他們能更專業及有效執行反恐工作。