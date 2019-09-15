房間凌亂者十大特質瘋傳　零計劃、怕麻煩　但學者話有三大優點

你多久整理你的房間一次呢？有人的房間井然有序，但也有人衣服、日常用品使用完都不會歸位，導致房間相當雜亂；雖然無法只以「房間整齊與否」去評斷人的優劣，但先前就有不少調查顯示，透過一個人的房間，多少能察覺出你的特質喔！

早前日本就瘋傳房間髒亂人士的「10大共通點」，不少網友看了之後都很有共鳴，直呼自己被槍槍命中。

先睇睇自己中咗幾多項亂葬崗房間主人特質！（點圖瀏覽）↓↓↓

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雖然上述似乎都是在指性格缺陷，但也不代表房間亂的人毫無優點。

之前明尼蘇達大學的學者為了研究「你所處的環境是否會影響你的思考模式？」而做出一系列試驗，結果發現髒亂房間裏的人的三大優點！（點圖看看是哪三項優點？）↓↓↓

你也是屬於房間雜亂的那一類人嗎？這些特點你中了幾項？而小編還是要提醒一下，不想因為細菌、灰塵而過敏或生病的話，房間還是要記得打掃一下啊！

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