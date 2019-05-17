數據分析10大「單身狗」特徵　污糟邋遢、有狐臭都唔係主因？

第一眼就沒好感！？先等等，在抱怨自己為甚麼一直是隻單身狗之前，你有想過會不會是自己總是忽略掉許多重要的小細節，導致第一眼就在別人的心中被淘汱嗎？今日我們特別運用《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，要來告訴大家網友心中認為最拒抗的異性條件有哪些，快來看看自己中了幾個，想想該如何改善吧！

No.10 衣服霉味髒汙

這應該不用多說吧！基本的把自己整理乾乾淨淨，衣領發黃或是有髒汙的衣服就別穿了，因為別人不會覺得你很節儉，反而因此會產生負面的觀感。另外有些人可能因為居住的環境較潮濕，衣服不容易乾，導致身上常常帶有一股霉味，也容易給別人帶來不好的印象，一定要多加留意！

衣衫髒汙的男人，容易令人留下負面印象。（《愛回家之開心速遞》影片截圖）

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No.9：頭皮屑

賞雪是一件浪漫的事情，但如果自帶下雪特效可就一點都不浪漫了！不少人都有頭皮屑的困擾 ，看在旁人眼裏也總讓人覺得不太舒服。 事實上頭皮屑是可以改善的問題，除了要先確認成因是壓力大所引起，還是「脂漏性皮膚炎」 的發炎問題，選擇不刺激且適合自己頭皮狀況的洗髮精，通常都可以大幅改善問題，若是較為 嚴重的情況則建議直接尋求皮膚科醫師的幫助喔！

頭皮屑會讓旁人感覺不衛生。（《愛回家之開心速遞》影片截圖）

+ 5 + 4 + 3

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年11月03日至2018年11月02日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『NG條件』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】