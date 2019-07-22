【元朗黑夜】荃灣西鐵站遇多人呆站　港媽受驚帶仔折返唔上興趣班

「呢個仲係咪香港！」元朗區昨晚（21日）出現大批手持武器的白衫惡漢，在區內追打市民，甚至衝入西鐵元朗站見人就打，猖獗程度令人譁然。除身處當中者嚇餐飽，不少港人透過直播及報道目擊整個恐怖過程，心理亦大受打擊，有港媽指平日半夜出街從來不怕，惟今午帶兒子從荃灣到屯門上興趣班，看到西鐵閘內站着10多人，坦言「第一次驚到唔敢去」，安全起見便直接返家。

昨晚大量白衫人闖入元朗西鐵站車廂，不論男女老幼亂打，引起不少香港人恐慌，擔心自己也會變成受害人。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

這名港媽在討論區「親子王國」發帖，自稱「由細到大半夜三更自己周圍去都無有怕」，惟經過昨晚的「元朗黑夜」，看到搭車人士都可無辜浴血當場，即時對個人安全產生懷疑。

有港媽表示因應昨晚事件，對人身安全產生懷疑。( 網頁截圖 )

她指今午12時許帶兒子坐西鐵到荃灣西站，原本要到屯門學興趣班，惟在閘口看到10多人在閘內及閘外不知在等什麼時，突然覺得好驚，湧現「萬一發生乜事點算？」的念頭，即時決定放棄到屯門直接回家。

「元朗黑夜」的恐怖畫面，嚇怕不少市民，大家都擔心香港的安全不復在！

+ 4 + 3 + 2

她坦言都有反問自己是否太敏感，不少網民留言指明白她的想法，「唔敏感，我間唔中一家大細入元朗行吓，而家唔會再去，西鐵線都盡量唔搭」、「唔怕一，只怕萬一，如果我係你，我都會帶小朋友離開」，有人更指昨晚的事「令我想起當日的九龍城寨，三不管之地」。

這種恐慌其實非個別事件，下午再傳出消息指或再發生暴力事件，區內商場店鋪即時關門，有食肆急忙趕客，稱2時30分前要關門，亦有在外區工作但居於元朗的打工仔，午飯時大感不安，亦特意找老闆要求今日早收，望趕快回家以策安全。