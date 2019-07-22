被指拒絕招待遊行人士　日牛涮涮鍋道歉：人手派籌以致照顧不周

將軍澳一火鍋店昨爆出疑拒絕招待遊行人士事件。有網民於討論區發文指昨出席遊行後，與同行友人到將軍澳東港城一餐廳打算用膳，等位期間談及遊行的詳情，懷疑職員聽到後刻意刁難及延遲安排座位，樓主更指對方一度稱「你可以食其他餐廳㗎，咁得閒周圍遊行」。 事件引起網民熱烈討論，涉事的日牛涮涮鍋專門店今日於facebook專頁貼出道歉聲明，強調入座順序均以客人到訪先後時間作安排，就昨日輪候系統出現故障，職員以人手派籌導致照顧不周的情況表示歉意。

將軍澳東港城的日牛涮涮鍋專門店被指拒絕招待遊行人士引起熱議，店方今日於fb專頁貼出道歉聲明。（fb專頁「日牛涮涮鍋專門店」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

連登討論區網民「雞蛋撞高牆」昨以「有餐廳拒絕遊行人士入內進餐！！！」為題發文，稱昨日與兩名友人出席遊行後返回將軍澳打算打邊爐，一行三人到東港城的日牛涮涮鍋專門店（日牛，下同）取籌等位，期間談及遊行的詳情。樓主稱，餐廳門口的女職員聽到他與朋友的對話突然黑面，「之後入咗去同另一個男店員講，一路講一路望過嚟，我哋就覺得瀨嘢啦，不過下個就到我哋所以繼續等」。

結果樓主一等就是45分鐘，他稱之後見到「有張四人枱空咗出嚟」，但男職員「即刻攞塊板將張枱隔開兩邊，變做兩張兩人枱，然後畀人入去」。樓主上前與女職員理論，對方僅稱「兩人枱多人排要畀人入先」。

樓主稱，其後再有4人家庭「插隊」入座，女職員回答稱「佢哋嚟先喎，同埋呢，𠵱家我哋鋪頭都就閂門你哋可以唔使再等啦」，樓主大感不滿直接質問：「你玩嘢？我哋number前過佢哋。」對方卻稱：「冇，你可以食其他餐廳㗎，咁得閒周圍遊行。」

日牛涮涮鍋專門店道歉全文：

帖文一出即引起網民熱論及瘋傳，多個地區群組亦有轉載事件，不少網民紛紛於日牛的fb專頁留言要求交代事件。至今日中午，日牛於專頁貼出道歉聲明，指就昨晚東港城分店因座位安排不周而引起各界疑慮，並造成個別客人有不愉快的用餐體驗深表歉意。

聲明指，翻查昨晚店舖的營運記錄及閉路電視紀錄後，發現入座順序均以客人到訪先後時間作安排。而由於昨晚店舖的輪候系統出現故障，職員須以人手派籌，對造成照顧不周的情況表示歉意並承諾改進。

聲明續指，日牛服務將軍澳區客人已有6年，強調絕對歡迎各界人士光臨，職員會時刻謹記「以客為先」的宗旨繼續服務客人。

+ 2

日牛的道歉聲明獲逾6百個留言及數十次分享，惟網民似乎對道歉不受落，指出餐廳一直以人手派籌，「點樣店舖輪候系統出故障？作為一直捧場嘅食客，都有一半希望係誤會，而家連大話都出埋，今次真係thank you and goodbye」，「幾時有過輪候系統？係咪當客人係傻？人手派籌係噚晚先出問題？從頭到尾都冇回應店員有冇講過嗰番說話」。

（連登討論區、fb專頁「日牛涮涮鍋專門店」）