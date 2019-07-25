澳青年落水勇救自拍墮崖印尼男　同場墮海中國客不幸亡

自拍一定要注意安全，一名旅客近日在印尼峇里島附近的藍夢島（Nusa Lembongan）遊玩，為了自拍不慎失足墮海，幸好一名澳洲青年立即奮不顧身跳下去救人，影片被分享至社交媒體，有超過50萬的觀看次數。

印尼男子成功抓住岸邊的巨石，但又被海浪再次沖走。（Videoseruunik fb影片截圖）

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藍夢島海岸邊有一處狹洞被命名為「魔鬼的眼淚」（Devil’s Tear），由於地形特殊，大浪打過來時會激起漂亮浪花，令很多遊客不顧生命危險，在懸崖邊拍照。去年3月19歲的澳洲青年戴維森（Jake Davison）在岸邊見到兩名中國觀光客及一名印尼男子從懸崖上跌落，其中印尼籍男子想爬上岸邊，卻不斷巨大的海浪打回頭，戴維森於是跳下海救人。

經過多番嘗試，戴維森終於成功拉住印尼男子，把他拉回岸上。（Videoseruunik fb影片截圖）

影片中可見，戴維森盡力想把落水男子拉上岸，而大浪幾度淹沒兩人，十分驚險。戴維森和印尼男子之後成功抓住岸邊的巨石，但又被海浪再次沖走，之後有人拋下繩子，經過多番嘗試，戴維森終於成功拉住印尼男子，把他拉回岸上。據了解，印尼男子身上有大量擦傷，送往當地醫院治療，戴維森因為救人腿上也有受傷。而據戴維森說，另外兩名墮海的中國遊客，其中一人倖存，另一人死於內出血。

他憶述，當他落水救人時，男子狀況很不好，「我無法忘記他眼中的恐懼，他應該真的覺得自己要死了」。戴維森稱如果下次遇到同樣的情況都會落水救人，但事發之後他都不敢再到「魔鬼的眼淚」附近了。他又提醒人們不要為了自拍，把自己置於危險之中，「站在懸崖邊自拍，真的太危險了，一張照片不值得你賠上性命」。