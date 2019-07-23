何君堯指孕婦或因濕滑跣低　網片顯示遭圍毆倒地　女子確認懷孕

（內容更新：被打的白裙長髮女子向傳媒確認是懷有身孕） 元朗前晚（21日）成為「無警地帶」，大批手持藤條、木棍及鐵通等武器的白衣人於元朗西鐵站無差別攻擊市民，當晚被拍到曾與多名白衣人握手合照的立法會議員何君堯，昨日在記者會上被問到多名無辜巿民被打，當中包括孕婦亦受傷，他有何看法？何君堯反指有說法是「黑衣暴徒」噴水，質疑「孕婦會否因而滑倒受傷？都唔知邊個打邊個」。何君堯的「孕婦滑倒論」惹起網民強烈非議，有人翻出事發當晚的直播片段，發現該名身穿白裙的長髮女子在西鐵站大堂遭白衣人圍毆倒地，事隔20秒才有人射水企圖拯救，直接駁斥何的「滑倒論」。 另外，醫管局表示7.21晚元朗西鐵站衝突事件中，公立醫院急症室未有接收過任何孕婦或流產個案。網上則流傳長髮女倒地接受急救的不同角度相片，有顯示她腹部隆起，但另一角度則是腹部較平，令網民對其是否懷孕有不同說法。長髮女今日向《明報》確認自己因懷孕不足3個月，故沒有通知醫院，眙兒現時平安。

一名長髮女子前晚行經元朗西鐵站時遭大批白衣人襲擊致倒地，事後她向傳媒確認自己是孕婦。（網上片段截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

「元朗黑夜」事過2天，不少市民對白衣人見人就打的暴力畫面歷歷在目，其中網上流傳片段可見，一名身穿白裙的長髮女子嘗試阻止白衣人襲擊旁邊的男子，卻被多人追打至倒地，在場接受治理後，由救護員以擔架床送院。網民該名倒地長髮女腹部隆起，似是孕婦，紛紛怒斥白衣者「連大肚婆都唔放過」，消息廣為流傳。

立法會議員何君堯昨日曾稱，被指是孕婦的白裙女子倒地或因有人打開消防喉噴水而「滑倒」，言論引起網民非議。（資料圖片）

何君堯於7.21晚上在元朗街上與白衣人開心交談，又握手稱對方是「英雄」，事後被質疑與黑勢力有關。何君堯昨日在記者會上澄清絕無指揮白衣人士，亦與暴力事件無關，但指反修例示威者「搞」元朗是先撩者賤。被問到對於有無辜市民，包括穿白裙的孕婦被打至倒地時，何指據其理解，「黑衣暴徒敲爆消防系統，攞條滅火喉嚟噴咗全場」，反問：「孕婦會否因而滑倒受傷？都唔知邊個打邊個。」

↓↓↓直播片段紀錄白裙長髮女子被打倒地過程↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

何君堯的言論引起網民強烈非議，有人翻出長髮女子受傷的片段，當時地面無水漬，現場大批白衣人亦暢順走動，而長髮女和一名穿深色上衣的男子則被圍毆，其後她受傷倒地。直至最少20秒後，閘內有巿民拿消防喉射水，企圖驅散白衣人，拯救大堂的長髮女及其他無辜被打的巿民。

網民形容短片直接駁斥何君堯的說話，狠批他混淆視聽企圖淡化白衣人的暴力行為，又指白衣人被射水後雖放過受傷女子，但隨即殺入閘內，衝上月台及車廂無差別打人。

+ 2

另外，長髮女倒地後在場接受救治，網上流傳不同角度的照片，有的見她的腹部明顯隆起，有的看到其腹部較平，網民對長髮女是否懷孕有不同說法，但認為無論如何，白衣暴徒都不應打人，。醫管局於事發當晚表示，就元朗西鐵站衝突事件，公立醫院急症室未有接收過任何孕婦或流產個案。長髮女今日（23日）向《明報》確認自己懷孕不足3個月，故沒有通知醫院，事後確認胎兒平安。