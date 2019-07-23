飛天南毆人心臟病發　公院醫生發信揭救人過程　網民：向醫護致敬

元朗「叔父輩」勢力人士飛天南前晚（21日）於元朗西鐵站持棍打人期間突然暈倒，至今情況仍然危殆。有公立醫院醫生今日發《致飛天哥的信》，稱前線醫護人員當日或「極度鄙視」其行為，但仍因尊重專業及使命，做好救人嘅基本職責，呼籲飛天南重生後要好好珍惜生命，「不要再重行舊路，甚至帶來正面改變」。

飛天南持棍打人之時。(香港01記者攝)

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

Facebook專頁「急症狂人 Dr Kwong」今晨刊出一封署名「一名公立醫院急症室醫生」的公開信，註明是《致飛天哥的信》，配圖則為元朗「叔父輩」勢力人士飛天南。撰文者指，不明白飛天南及其「兄弟」因甚麼原因「衝入地鐵站無差別地打傷人同製造恐慌」，指在場除了有「你眼中的『暴徒』，亦有男女老幼普通市民不幸被無辜傷及」。

撰文者指，當晚正正因被飛天南打傷的市民叫救護車協助，救護員到達時才會遇到病發的他，「才能立刻幫你進行心外壓，用體外除顫器電擊心臟，並提供氧氣給你嘅腦袋，平安送你到醫院」，直指如飛天南於事發早10分鐘前心臟病發，情況或不堪設想，「你班好兄弟冇一個救到你。同時因警黑合作，選擇性唔執法，現場都冇警察幫你施基本急救」。

+ 2

信中提到，飛天南送院後，醫護人員「快速地幫你用藥，急救，做同波仔手術，救返你一命」，指出該批醫護及救護員「極有可能嫉惡如仇，而且極度鄙視你嘅作為」，惟因他們的工作是保護別人生命，而且「尊重『專業』同使命，所以能夠拋開個人情感同批判，做好救人嘅基本職責」

撰文的醫生稱，在其工作生涯中曾為無數病人急救，「能夠像你這樣奇蹟生還，而且完全清醒，係極少數」，呼籲他重生後好好珍惜生命，「不要再重行舊路，甚至帶來正面改變」。

帖文刊出僅個多小時便獲逾3800次讚好及近2000次分享，不少網民留言感謝醫護人員專業面對工作，「向醫護專業致敬。專業之所為專業，是因為在施行救治時，以無私之心行之」，「醫護救護和消防員無論面對任何事、任何人都能夠專業執行工作，是值得被香港人尊重」，「感恩仲有醫護，消防救護，令最近極負面情緒有反點甜」。

（fb專頁「急症狂人 Dr Kwong」）