日牛涮涮鍋再發致歉聲明：東港城店即日停業　內部整頓至另行通知

將軍澳東港城「日牛涮涮鍋專門店」（下稱「日牛」），前日（21日）被指疑拒絕招待遊行人士事件引發網民不滿，日牛事後於facebook專頁發出道歉聲明，強調入座順序均以客人到訪先後時間作安排，就當日輪候系統出現故障，職員以人手派籌導致照顧不周的情況表示歉意，表明歡迎各界人士光顧。但昨晚仍有大批網民響應呼籲到店前聚集，其後有多名警員持盾牌在店前戒備。 日牛今日再發出聲明，就東港城分店在發生事件引起各界關注以及對於道歉聲明之不足，感到非常抱歉及遺憾。日牛稱昨晚是個別客人基於自身考慮報警，而警員到店錄取口供後，店方亦要求警員盡快離開。日牛同時宣布為表歉意，該店會即日起停止營業，進行內部整頓至另行通知。

將軍澳東港城「日牛涮涮鍋專門店」今日開始停業，店外變成連儂牆，有人貼上不同顏色的memo紙表達訴訴求。（讀者提供圖片）

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有網民在連登討論區發帖，指7月21日出席港島遊行後，與同行友人到將軍澳東港城日牛打算用膳，他們等位期間談及遊行的詳情，懷疑職員聽到後刻意刁難及延遲安排座位，樓主更指對方一度稱「你可以食其他餐廳㗎，咁得閒周圍遊行」。

事件引起網民關注，有人表示會杯葛日牛及到該店查問是否拒絕接待遊行人士。日牛昨日於fb專頁發出道歉聲明，強調入座順序均以客人到訪先後時間作安排，就昨日輪候系統出現故障，職員以人手派籌導致照顧不周的情況表示歉意。

將軍澳東港城「日牛涮涮鍋專門店」疑拒絕招待遊行人士，翌日有大批巿民到店外聚集，其間有多名警員持盾牌到場戒備，店方澄清是個別客人基於自身考慮而報警。（連登討論區圖片）

昨晚約9時，有多名網民響應呼籲到日牛東港城店聚集，其後有多名警員持盾牌到場戒備，其間未有發生衝突。

日牛今午3時許再於fb專頁發出聲明，就昨日道歉聲明之不足，感到非常抱歉及遺憾，又強調十分歡迎及尊重持不同意見及立場的客人到店用餐，絕對不會拒絕任何人士的光臨。店方澄清昨晚是個別客人基於自身考慮報警求助，當警員取口供後，店方已要求警員儘快離開並迅速離場。日牛為表歉意，該店會由即日起停止營業，進行內部整頓至另行通知，稱將來會繼續努力提供優質服務。

日牛涮涮鍋專門店7月23日聲明全文↓↓↓

今日日牛東港城分店仍有巿民聚集，有人把店面當成連儂牆，貼上寫上訴求的不同顏色Memo紙。