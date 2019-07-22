【元朗黑夜】林卓廷帶隊挑釁白衣人？　真相是到場前少女已成頭血

元朗巿區昨晚發生白衣人追打巿民的暴力事件，晚上更有持木棍的白衣人到西鐵站無差別打人。其中有撐警人士在社交網站瘋傳片段，指民主黨立法會議員林卓廷在元朗西站閘內挑釁白衣人而引發暴力事件，更有人形容「林卓廷帶隊到元朗搞事」。立法會議員何君堯則指林卓廷被打至流血送院是「咎由自取」。 《香港01》記者發現，網上流傳的片段截取自林卓廷昨晚10時44分的facebook直播影片，經過多次剪輯，令人以為林卓廷指罵白衣人後即爆發衝突。但原裝片段顥示，林卓廷到元朗西鐵站時，區內已發生多宗巿民遇襲事件，他甫到場已見到一名少女被打穿頭流血，閘內地面亦血漬斑斑。巿民激動地表示被白衣人持棍及木刀追打，林卓廷不斷呼籲巿民與白衣人保持距離，期間他曾向白衣人大叫：「警察嚟緊，拉晒你哋，你班X街，你夠膽唔好走！」白衣人聞言一度退避。惟其後白衣人衝到大堂另一端追打巿民，繼而衝入閘內打人，又進入車廂圍毆巿民及林卓廷。片段長達34分30秒，其間曾見到救護員到場，但不見任何警員。

林卓廷在元朗西鐵站被白衣人圍毆，嘴角流血及身體多處受傷。（民主黨fb專頁圖片）

林卓廷在元朗西鐵站勸喻巿民「唔好郁手」，到遭白衣圍毆，事件真相逐格睇↓↓↓

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林卓廷昨晚在facebook直播事發情況，只見他抵達元朗西鐵站時，大堂有一名少女頭部受傷，地面有染血紙巾，而閘內地面亦見到多處血漬。林卓廷表示是接報到場了解，有巿民情緒激動指有白衣人持木棍和木刀衝入車站打人，形容他們是「黑社會」。林卓廷表示已聯絡了元朗警區的警官，叫警方盡快打擊站內的黑社會。

當時車站閘內情況相對平靜，林卓廷呼籲巿民不要自行出閘，因外面仍有很多黑社會，又再次表示已聯絡了元朗警區，「叫佢盡快打擊在朗屏站和元朗站附近的黑社會」，他又叫現場巿民不要觸碰地上的木棍，其時有巿民指何君堯在公園跟一些白衣人拍照，希望林卓廷去跟何君堯商談。

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其後白衣人再度出現在閘外，當中多人持木棍，而閘內巿民則情緒激動，兩邊互相指罵，林卓廷居中調停，強調「唔好郁手」，白衣人不斷向林卓廷爆粗，更投擲載滿水的水樽及雜物，更有白衣婦人向林卓廷吐口水。

閘內巿民與白衣人對罵及互丟雜物，林卓廷仍呼籲大家不要動手，又叫閘內巿民與閘外的白衣人保持距離，其間不斷有人針對林卓廷擲水樽雜物，他稍退後，叫巿民拍下白衣人的樣貌。其後白衣人數量不斷增加，有人隔着閘棒木棍追打閘內市民，林仍繼續勸阻衝突。

「元朗黑夜」白衣人不論男女老幼亂打乘客，情況極其混亂，被指如《屍殺列車》。

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林卓廷在場形容白衣人的行為好離譜，又叫白衣人不要入閘，而閘內巿民不要退後，以免白衣人衝入閘。閘內巿民高呼白衣人「唔好入嚟」，林卓廷其後激動大叫：「警察嚟緊啦，你班X街，拉晒你班X街，你夠膽唔好走，就企喺度！」直播的後續影片見到，白衣人聽到林卓廷「已報警」的說話後，曾一度逐漸退開，現場巿民則齊聲叫：「黑社會，唔好走！」

影片見到有救護員到場，但沒有任何警員，其後白衣人再衝前打閘內巿民及擲物，林卓廷再勸巿民「唔好埋去」，但白衣人突然衝走到大堂另一邊，不斷追打大堂的巿民，閘內有人衝出救人，林卓廷亦一度欲出閘救人，但因有白衣人在閘外針對地等候他而作罷。其後閘內有巿民開滅火筒開滅火喉噴射，希望驅散白衣人，卻見大批白衣人衝入閘，林卓廷與巿民跑上樓梯到達月台躲避，但白衣人稍後追上，在車廂進行無差別打人，把林卓廷及多名巿民打到浴血，而直播期間，並未見到有警員出現。

有人把林卓廷fb的直播的片段加以剪輯，甫開始就見他向白衣人指罵，不久即見白衣人衝入閘內打人，令人以為林刻意挑釁白衣人。但林卓廷到場時已有巿民受傷，他不斷勸喻雙方保持距離，以及指罵後一度令白衣人退開的片段全被刪去，有關片段隨即在撐警媒體及社交網站瘋傳。