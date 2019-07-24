【游泳長池世錦賽】英泳手拒同台領獎　孫楊：你是失敗者我是贏家

2019年世界游泳錦標賽在韓國光州廣域市舉行，中國名將孫楊周二（23日）在200米自由泳決賽獲得金牌，奪得今屆第二金，但並列銅牌的英國22歲選手史葛（Duncan Scott）響應澳洲泳將賀頓（Mack Horton）的行動，拒絕在頒獎台上與孫楊合照，同時呼籲另一名奪季軍的俄羅斯泳手不要上台；孫楊其後當面向史葛稱：「你是失敗者，我是贏家」，國際泳聯決定向史葛和孫楊作出警告。

當天決賽，孫楊本名列第二，但大會指第一名的立陶宛選手拉普塞斯（Danas Rapsys）起跳時偷步，最終取消其資格，孫楊因此補上成為冠軍，銀牌就由日本選手松元克央摘下，俄羅斯選手馬柳頓（Martin Malyutin）和英國選手史葛（Duncan Scott）並列季軍。

頒獎禮上，史葛先是拒絕與孫楊握手，拍攝得獎者大合照，史葛又拒與孫楊同框，寧獨自留在頒獎台上一偶。頒獎禮結束後，孫楊離台時就轉身對斯科特說：「你是失敗者，我是贏家（You loser, I'm winning, yes!）」有關片段被放上網後馬上引起網民熱議，有留言稱「他（孫楊）的自負終有一日會殺死他」、「這個兩個人都要好好成長，表現不要太幼稚」。

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職業生涯備受禁藥醜聞纏繞

孫楊的職業生涯備受禁藥醜聞纏繞，今年1月有消息指他的一個血液樣本被破壞，未能如期送往檢驗，但他並未因此受國際泳聯處分。世界運動反禁藥機構（World Anti-Doping Agency，WADA）告上國際體育仲裁法庭，將於今年9月開審，孫楊得以出戰今屆世錦賽，但卻令不少頂級泳手不滿。

孫楊在周日（21日）的400米自由式決賽奪得金牌，當日澳洲泳手賀頓則獲銀牌，賽後賀頓拒絕上頒獎台和孫楊合照，就是為了抗議國際泳聯在孫楊懷疑服用禁藥的仲裁未有結果時就允許他參賽。國際泳聯事後對賀頓作出警告，指言論自由必須在適當的背景下進行。