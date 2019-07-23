【游泳長池世錦賽】孫楊200自輕鬆躋決賽　泳聯向賀頓發警告信

中國著名泳手孫楊繼贏得400米自由泳自由泳金牌後，再度出戰，力爭在200米自由泳再奪金牌。孫楊在200米自初賽輕鬆以總成績第二名躋身決賽，他在賽後表示因為實力太強，而令人討厭他。另外，孫楊的宿敵賀頓在400米自領獎時，拒絕與孫楊同台，國際泳聯向該名澳洲泳手發警告信。

在韓國光州舉行的世界游泳錦標賽，孫楊在400米自由泳成就四連霸後，在昨日（22日）轉戰200自，力爭個人今屆賽事個人第二面金牌。孫楊在200自的初賽未遇太大壓力，輕鬆游出1分45.31秒，雖然比個人最佳時間慢近1秒，仍然以總成績第2的成績過關；澳洲泳手Clyde Lewis以1分44.90秒首名晉決賽。

孫楊在200自初賽游出的成績與個人最佳相差1秒，亦無阻他躋身決賽。（視覺中國）

孫楊輕鬆躋身決賽後，對自己依然充滿信心，期待在決賽有突破性的表現，「我在決賽中造出更佳的表現，顯示自己的超凡實力，或許因實力太強而被人討厭。我相信若果我只是個寂寂無名的泳手，根本沒有人注意我」。

孫楊在賽後表示，因個人實力太強而被其他人討厭。（視覺中國）

光州世界游泳錦標賽港將賽程（按圖放大）

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另外，孫楊與宿敵、澳洲的賀頓（Mack Horton）在早前的400自決賽碰頭，結果賀頓再度屈居亞軍，而該名澳洲泳手在奏國歌時，特意站離頒獎台。國際泳聯就事件發表聲明，向賀頓發警告信，「國際泳聯在調查後，決定向賀頓的不當行為發警告信，即使會方尊重言論自由，但必須在合適的環境進行，而所有泳手及工作人員亦必須遵從國際泳聯的規例，並非在比賽場地中表達個人意願」。

領獎後奏國歌時，賀頓拒絕跟孫楊同站一起，全程目無表情。（美聯社）